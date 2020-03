La crisi del Covid-19 ja ha fet baixar la contaminació al nord d'Itàlia

Les restriccions de moviments i activitats que des de fa algunes setmanes afecten el nord d'Itàlia ja han començat a manifestar-se en els nivells de contaminació de la regió. L'Agència Espacial Europea (ESA) ha publicat unes imatges de satèl·lit en què es pot observar l'evolució dels nivells de diòxid de nitrogen a la regió des del principi de gener fins ara, una animació que posa de manifest com la concentració de NO2 ha baixat notablement a tota la vall del Po.

Segons els experts de l'ESA que analitzen habitualment aquesta mena d'imatges la baixada d'aquest contaminant, l'NO2, és la més clara i evident dels últims dies a la regió. “Estem molt convençuts que la reducció d'emissions que podem veure coincideix amb l'aturada de l'activitat industrial i del trànsit a Itàlia”, assegura Claus Zehner, un dels directors del programa Copernicus Sentinel-5P que rastreja la contaminació via satèl·lit en diferents indrets del món. Però sovint no és fàcil separar els efectes de dinàmica natural atmosfèrica dels humans: els períodes d'anticicló llargs o les setmanes amb molt de vent poden fer variar significativament també aquests nivells.

El vídeo mostra una mitjana suavitzada de deu dies, és a dir, un valor mitjà no només tenint en compte les dades d'un sol dia, sinó també agrupant cinc dies abans i cinc després de la data, de manera que la tendència pugui ser més clara. La vall del Po és una de les regions d'Europa que registra nivells de contaminació més alts, juntament amb la vall del Rin i les àrees metropolitanes de Londres i Moscou. Aquest mapa mostra una mitjana dels nivells de NO2 entre l'abril del 2018 i el març del 2019, també generat per l'Agència Espacial Europea.

Les dades arriben després que a la Xina ja s'hagués comprovat un efecte semblant. Les emissions del gegant asiàtic haurien baixat uns 200 milions de tones de CO2 en quatre setmanes segons dades del Centre per a la Recerca en Energies Netes de Finlàndia (CREA), unes emissions que suposen la meitat del que genera el Regne Unit en un any. Com a Itàlia, a la Xina també s'ha observat una baixada en els nivells de NO2. El descens va començar a Wuhan però després es va estendre a unes altres ciutats, inclosa Pequín.

Levels of nitrogen dioxide pollution are inching back up over China. Definitely not a surge above pre-crisis levels, just factories and transport starting to run again. Steep drop in northern Italy. pic.twitter.com/8vY3zcYU9k