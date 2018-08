Dissabte encara insegur a les comarques de Barcelona i Girona

Després de la situació de tempestes que ahir va donar tants problemes i inundacions en molts indrets de les comarques de Barcelona i Girona, avui ens llevem amb una situació molt més estable. No tenim ruixats gairebé en cap indret del país, però encara hi ha nuvolositat abundant al nord-est i s'ha produït una noticiable davallada dels termòmetres. S'ha dormit molt bé, fins i tot, en els punts més càlids del país. A la mateixa ciutat de Barcelona, la temperatura mínima ha baixat fins als 18/19 ºC a la zona alta de la ciutat, al barri de Vallcarca.

Durant aquest matí de dissabte, encara tindrem la bossa d'aire fred gairebé sobre la vertical de Catalunya. Per tant, hem d'esperar que la nuvolositat segueixi sent abundant a les comarques de Girona especialment, on no es descarta ja algun primer ruixat abans del migdia. De cara a la tarda, aquests ruixats i tempestes podrien anar a més, però sense arribar a afectar amb l'extensió i intensitat que ho van fer ahir. Avui seran més irregulars en la seva distribució, però puntualment també poden descarregar amb forta intensitat entre les comarques de Barcelona i Girona. Les temperatures seran ben fresques, i avui difícilment s'arribarà als 30ºC en els punts més càlids de Catalunya. A les comarques de Tarragona i Lleida el dia serà més assolellat.

540x306 Precipitació acumulada prevista per avui dissabte / Model GFS 0.25 / ARA méteo Precipitació acumulada prevista per avui dissabte / Model GFS 0.25 / ARA méteo

També cal destacar la tramuntana i el mestral, que bufaran amb força durant la primera meitat del dia als dos extrems del país. Al nord de l'Alt Empordà es podrien superar puntualment els 90 km/h. A Portbou ja han registrat aquesta xifra, però encara es podria incrementar durant aquest matí.

540x306 Cops de vent màxims previstos per avui dissabte / ARA Méteo / GFS 0.25 Cops de vent màxims previstos per avui dissabte / ARA Méteo / GFS 0.25

De cara a demà, diumenge, vindrem d'una nit altre cop fresca, o freda, al Pirineu. Tot i això, els ruixats i tempestes ja seran història en gran part del país. S'espera que torni el sol arreu i, a mesura que vagin passant les hores, les temperatures faran un salt cap amunt, superant els 30ºC de nou en molts indrets del territori. De cara a la tarda, cal destacar que podrien aparèixer alguns ruixats al Pirineu.

540x306 Temperatures màximes previstes per aquest diiumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo Temperatures màximes previstes per aquest diiumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo

De cara als pròxims dies, sembla que no s'esperen noves situacions inestables a curt termini i parlaríem d'un inici de setmana de ple estiu altra vegada. Molts valors s'acostarien altre cop a la marca dels 35 ºC.