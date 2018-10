Diumenge inestable amb temperatures de tardor avançada

Aquest diumenge ha començat entretingut amb una matinada que ha estat passada per aigua amb ruixats i tempestes a molts indrets de les comarques de Girona. Fins i tot, s’han produït alguns aiguats amb valors al voltant dels 50 litres/m2. Entre els quals, en destaquen (dades en litres/m2):

51 l/m2 a Sant Pau de Segúries,

42 l/m2 a Albanyà,

40 l/m2 a Sant Joan de les Abadesses

34 l/m2 a l'embassament de Darnius,

24 l/m2 a Cabanes,

21 l/m2 a La Pobla de Segur,

13 l/m2 a Organya.

Durant aquest matí de diumenge, esperem que la nuvolositat segueixi sent compacta a les comarques de Barcelona i Girona, on es podrien repetir nous ruixats a partir del migdia i durant la tarda. A les comarques de Tarragona i Lleida en canvi, s’espera un ambient més assolellat degut al vent de mestral que netejarà la nuvolositat, però les temperatures màximes seran força més baixes arreu, uns 5ºC menys de mitjana, respecte ahir dissabte. La neu pot aparèixer als cims dels Pirineu per sobre dels 2.200 metres, baixant a 2.000 metres de cara al vespre.

540x306 Cota de neu prevista per la propera nit / GFS 0.25/ ARA Méteo Cota de neu prevista per la propera nit / GFS 0.25/ ARA Méteo

540x306 Probabilitat de precipitació superior a 5 litres/m2 prevista per avui / GFS 0.25 / ARA Méteo Probabilitat de precipitació superior a 5 litres/m2 prevista per avui / GFS 0.25 / ARA Méteo

De cara a la tarda, vespre i nit, els ruixats de tarda de les comarques de Girona i Pirineu, s’haurien d’anar reactivant amb tendència a traslladar-se cap a les comarques de Barcelona ja de cara a la nit quan hi podria descarregar amb ganes cap al sector central del litoral i prelitoral. Les temperatures seguiran experimentant un clar descens.

540x306 Diferència de temperatures màximes d'avui diumenge respecte ahir dissabte / GFS 0.25º / ARA Méteo Diferència de temperatures màximes d'avui diumenge respecte ahir dissabte / GFS 0.25º / ARA Méteo

D’altre banda, el vent serà un factor més a destacar al llarg de la jornada d’avui, bufarà amb ganes tant a l’Empordà com a les Terres de l’Ebre i el sud del pla de Lleida. Puntualment, es podran superar els 100 km/h cap a l’Alt Empordà i a les Terres de l’Ebre.

540x306 Cops de vent màxims previstos per avui diumenge / ARA Méteo / GFS 0.25 Cops de vent màxims previstos per avui diumenge / ARA Méteo / GFS 0.25

De cara a dilluns, tindrem la bossa freda al damunt pràcticament, per tant, hem de tornar a parlar de ruixats i tempestes irregulars a força indrets del país i amb un ambient que serà més propi de tardor avançada que no pas de principis d’Octubre. De cara a dimarts i dimecres, es possible que la bossa freda es situï al sud de Catalunya i si fos així, podria haver una regada força general a la meitat est de Catalunya. Malgrat tot, és una opció que no tots els models contemplen i per tant, haurem d’esperar als propers dies per entreveure millor el que pot passar a meitats de setmana.