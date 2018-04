Diumenge de paraigua a moltes comarques

La pluja continua caient amb ganes en algunes comarques, sobretot de la meitat oest del país. En canvi, a les comarques de Girona de moment ha plogut ben poc, però ho acabarà fent al llarg de la jornada. Des que ahir s'hi va posar i fins avui a les 08.00 h s'han recollit aquestes quantitats:

73 mm a Espot (2.519 m)

61 mm al Parc Natural dels Ports

60 mm a la Bonaigua (2.266 m)

28 mm a Viella

27 mm a Mas de Barberans

23 mm a la Torre de Capdella

17 mm a Tortosa

15 mm a Tírvia

14 mm a Maials

12 mm a Tarragona

Al llarg del matí, els ruixats acabaran arribant al nord-est. A partir de migdia, les precipitacions tendiran a quedar concentrades a les comarques de Girona, de Barcelona, del Pirineu i Prepirineu i de la Catalunya del Nord i a Menorca, mentre que aniran marxant a la resta de comarques i s'obriran clarianes. Tot i això, al llarg de la tarda creixeran nuvolades que acabaran descarregant alguns ruixats aïllats. Al vespre, els núvols s'aniran trencant arreu i la nit acabarà quedant força serena.

540x306 Precipitació prevista per avui / Model GFS - Araméteo Precipitació prevista per avui / Model GFS - Araméteo

La temperatura baixarà una mica respecte a la d'ahir. Serà difícil trobar valors per sobre dels 20 ºC fora de la meitat sud del litoral del País Valencià. Al Principat, la majoria de màximes es mouran entre 12 i 17 ºC. El descens de la temperatura també farà baixar la cota de neu, que al Pirineu s'acabarà situant entorn dels 1.600 metres al final del dia.

El vent ja no bufarà amb tanta insistència com ahir. En general serà fluix, malgrat que a les Terres de l'Ebre, al sud del Camp de Tarragona i a bona part del País Valencià hi haurà mestral que bufarà amb cops de més de 50 km/h.

Inici de setmana mogut

La setmana començarà amb un matí de dilluns assolellat, tot i alguns bancs de núvols baixos o boira al nord de la Depressió Central i en molts punts de les comarques de Girona. Tot i això, amb el pas de les hores, la nuvolositat anirà en augment al vessant sud del Pirineu i del Prepirineu, sobretot al sector occidental.

A la tarda tornaran a créixer nuvolades i cauran ruixats en molts punts de l'interior del país, sobretot cap a les comarques de Lleida. Al Pirineu la cota de neu baixarà fins als 1.200 metres. A banda, a l'interior del País Valencià també es poden escapar quatre gotes o algun ruixat de curta durada. En canvi, a les Illes el temps es mantindrà tranquil durant tot el dia.

La temperatura mínima baixarà arreu i això farà que es noti un ambient força fresc a l'hora de sortir de casa a primera hora del matí. Al migdia, però, l'ambient serà més suau, especialment a les comarques de Girona, a causa del vent de garbí. En general bufarà amb cops de 40 a 60 km/h, i això farà que la mar s'alteri a tot el litoral, amb onades de més de 2 metres d'alçària.

540x306 Temperatura mínima prevista per demà / Model GFS - Araméteo Temperatura mínima prevista per demà / Model GFS - Araméteo

Dimarts el dia començarà altra vegada amb força sol, però l'aproximació d'una borrasca farà que els núvols i els ruixats vagin en augment durant la tarda. Les precipitacions avançaran d'oest a est, i a la nit acabaran arribant arreu. La cota de neu voltarà els 1.500 metres.

Els models comencen a posar-se d'acord que dimecres podria ser el dia més plujós de la setmana. Tot sembla indicar que es formarà una borrasca molt a prop nostre que portarà pluja força abundant. Serà més continuada al matí, i en forma de ruixats amb algunes clarianes a la tarda. A més, la temperatura baixarà una mica més i, amb aquesta baixada, la cota de neu, que podria arribar als 1.500 o 1.100 metres. Tot plegat dependrà de la posició final del centre de la depressió. Caldrà seguir-ne l'evolució.