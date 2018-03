Diversos tornados provoquen danys al sud-oest de la Península

Els habitants d'Ayamonte, Trigueros i Gibraleón, tres poblacions de Huelva, s'han vist sorpresos per diversos tornados. Al llarg de la tarda se n'han comptat, com a mínim, tres de diferents. El fort vent ha tombat arbres, diverses teulades han quedat malmeses, alguns hivernacles hivernacles han quedat destrossats i fins i tot han caigut murs.

Amb els danys que han provocat, el més probable és que hagin estat de categoria EF0 o EF1, segons l' escala de Fujita millorada. Tot i això, serà amb el treball de camp que facin els experts al llarg de les properes hores que es podrà estimar la intensitat dels fenòmens, així com esclarir quants tornados hi ha hagut a la zona.

Els fiblons s'han pogut veure des de les poblacions de l'entorn. Ràpidament les xarxes socials han començat a bullir amb fotografies i vídeos com els que us mostrem a continuació:

Me mandan este video vía wasap!! Entre la Rivera y Gibraleon!! pic.twitter.com/TJAZxi7dzq — Oliver (@olcavi2) 4 de març de 2018

Al sud de Portugal també han rebut l'embat de les tempestes i dels tornados. A Faro un altre fibló ha tombat arbres i a causat danys a una benzinera.

Els tornados al sud-oest de la Península Ibèrica solen presentar-se durant els mesos d'hivern. Cal que hi hagi borrasques atlàntiques que impulsin vent del sud-oest per tal de portar una massa d'aire suau i humit en superfície, i que en alçada hi hagi aire fred. Això ajuda al creixement de núvols de tempesta. Si, al mateix temps, el vent bufa amb una direcció i velocitat diferent en superfície i en alçada, llavors es donen les condicions favorables perquè es pugui formar aquest fenomen meteorològic.

Cal recordar que al mes de gener diversos fiblons van afectar també Andalusia. En aquella ocasió, però, va ser a l'altre costat, a Almeria.