Dofins a la costa: el 'Gloria' hi té més a veure que el confinament

Aquests dies estan circulant per les xarxes socials diversos vídeos de dofins a prop de la costa com el que encapçala aquesta peça. La gravació l'ha fet avui Enric Sagristà des del balcó de casa seva a Sant Pol de Mar. Al vídeo s'hi veu un grup de dofins que neden de nord-est cap a sud-oest, en direcció a Barcelona.

En contra del que es podria pensar, aquests tipus d'albiraments són cada cop menys estranys a la costa catalana. Segons el biòleg Enric Badosa, que aquest vídeo hagi aparegut avui té més a veure amb el fet que aquests dies la gent està més a casa i tenen més hores per fer observació que no pas amb el fet que l'activitat al mar hagi baixat durant els últims dies.

El fet que hi hagi menys vaixells i, per tant, menys sorolls al mar, pot afavorir que els dofins es comuniquin més fàcilment amb el seu sistema d'ultrasons, però segons Badosa per poder comprovar si la baixada d'activitat té algun efecte caldria esperar més. El dofí molà és una espècie freqüent a Catalunya. Es tracta d'un dofí que s'acosta sovint a la costa, en algunes ocasions fins i tot aprofita aquest acostament al litoral per arraconar les seves preses i menjar amb més facilitat.

És dubtós que el confinament d'aquestes últimes setmanes estigui ajudant a fer que hi hagi més dofins a prop de la costa. És més probable que hi hagin influït els temporals dels últims mesos. Segons Enric Badosa, el temporal Gloria ha sigut un regal per a la natura: ha fet que hi hagi hagut un gran aflorament de plàncton i que rius i rieres hagin aportat molts nutrients. “Aquests últims mesos s'estan veient molts ocells marins i també tonyines: quan el temps és tranquil el Mediterrani és un mar pobre”, afirma Enric Badosa.

Sovint tenim la percepció que el mar està en pitjors condicions que mai gràcies al gran nivell de brossa i plàstics que s'hi aboquen, però no tot és negatiu. Que últimament sigui més fàcil veure dofins té a veure amb el fet que siguin espècies protegides per llei, i també al fet que hi hagi menys vaixells de pesca. Encara que hi hagi més plàstics al mar, la instal·lació de depuradores durant les últimes dècades ha afavorit que el mar estigui menys contaminat que anys enrere, cosa que també facilita que hi abundin més aquests cetacis.

També ho fa més fàcil el fet que aquest animal estigui deixant de ser l'enemic dels pescadors. Tot i que els dofins tenen una aura d'animal amable i simpàtic per a molta gent, durant dècades han sigut els grans enemics de la pesca. Els dofins competeixen amb els pescadors per les captures, segueixen els vaixells, i sovint en feien malbé les seves xarxes per aconseguir menjar, sobretot quan eren de cotó. Segons Enric Badosa, durant dècades els dofins han sigut per als pescadors el que els llops són per als pastors, però aquesta percepció està canviant.