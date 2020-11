Europa registra l'octubre més càlid des de, com a mínim, l'any 1979

Fa uns dies us vam explicar que aquest havia sigut l'octubre més fred de les últimes dècades en algunes zones del país. Tot i això, a escala europea aquest ha sigut l'octubre més càlid des de, com a mínim, l'any 1979. La temperatura mitjana s'ha situat 1,6 ºC per sobre de la mitjana del període 1981-2010, una i dues dècimes per davant dels del 2001 i 2006, respectivament.

Al conjunt del planeta, també ha sigut un octubre amb una temperatura més alta del que tocaria, el tercer més calorós de la sèrie de dades del Servei de Canvi Climàtic Copernicus. És destacable el fet que els sis octubres amb una anomalia de temperatura positiva més marcada s'han registrat en els últims sis anys. És una altra evidència del context d'escalfament global en el qual estem immersos.

Ara bé, fent una anàlisi més detallada es poden observar diversos comportaments. La diferència més important entre la temperatura observada i la temperatura mitjana s'ha registrat al nord de Sibèria. En algunes àrees d'aquesta regió els termòmetres han marcat més de 6 ºC per sobre del normal. Per contra, al mar de Weddell, situat a l'Antàrtida, l'anomalia de temperatura ha sigut clarament negativa i hi ha fet molt més fred del compte.

Pel que fa als últims dotze mesos, és a dir, el període comprès entre el novembre del 2019 i l'octubre del 2020, ha sigut més càlid del normal a tot Europa i en bona part de la Terra, especialment a Sibèria, a l'oceà Àrtic i a Alaska. L'anomalia planetària ha sigut de 0,64 ºC, de manera que ha quedat poc per sota dels trams més calorosos registrats recentment: el que va de juny del 2019 a maig del 2020 i el d'octubre del 2015 a setembre del 2016.

En l'estudi del canvi climàtic s'utilitza l'era preindustrial com a referència per comparar les dades climàtiques de les últimes dècades i, així, poder-ne observar l'evolució. Així, la diferència entre la temperatura mitjana registrada durant aquests últims dotze mesos amb la que hi havia a mitjans del segle XIX arriba a 1,27 ºC.