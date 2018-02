L'anemòmetre que va resistir el pas de l'huracà Irma

L'huracà Irma va ser un dels més potents de la temporada passada. Va ser catalogat com un huracà de categoria 5 (sobre 5) en l'escala de Saffir- Simpson, el dia 6 de setembre de 2017, en el moment de tocar terra a les illes Barbuda situades al Carib.



El cicló tropical era molt profund, amb una pressió atmosfèrica al seu centre que va baixar fins a 914 hPa. A banda, una estació meteorològica oficial de la NOAA va registrar vents sostinguts de fins a 190 km/h, amb un cop màxim de 249 km/h, abans que l'aparell quedés fet malbé.



La curiositat del cas apareix fa pocs dies, quan es va donar a conèixer que una estació meteorològica d'un observador de la zona havia registrat una ràfega màxima de vent de 320 km/h.

540x306 Dada del cop màxim de vent, a la consola de l'estació meteorològica / Serge Brin Dada del cop màxim de vent, a la consola de l'estació meteorològica / Serge Brin

Tot i no ser una dada oficial i validada, no deixa de ser sorprenent que un anemòmetre d'una estació meteorològica automàtica com les que de ben segur alguns de vosaltres teniu a casa suportés una ventada d'aquesta intensitat. Tant és així que es tracta del registre de vent més destacable des que hi ha dades de la xarxa " Weather Underground network", que agrupa milers d'estacions d'arreu del món.



Malgrat tot, el rècord mundial oficial de vent registrat fora d'un tornado el continua ostentant l'illa de Barrow, a Austràlia. L'any 1996, durant el pas del cicló tropical Olivia es va mesurar una ratxa màxima de 407 km/h. El segon i el tercer lloc corresponen al Mount Washington (370 km/h el 12 d'abril de 1934) i a Cuba (340 km/h el 30 d'agost de 2008).



Només perquè us en feu una idea de què vol dir una ventada tan forta. Durant el temporal de vent del 24 de gener de 2009, el més fort que hem tingut a Catalunya durant els últims anys, l'estació meteorològica automàtica de Portbou del Servei Meteorològic de Catalunya va registrar un cop màxim de 200 km/h. Aquest va ser el registre més destacat d'aquell episodi, molt lluny dels 320 km/h.