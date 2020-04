Petit repunt de la contaminació durant l'última setmana

Els nivells de contaminació a Barcelona continuen sent molt baixos, no només en comparació a la normalitat, sinó que també continuen sent encara inferiors als pics més baixos històrics. Les mitjanes diàries de diòxid de nitrogen han arribat a repuntar fins als valors més alts des de l'inici del confinament, coincidint amb el retorn a l'activitat de determinats sectors de producció durant l'última setmana, però les dades per períodes setmanals segueixen sent baixes.

La mitjana de NO2 de set dies segueix per sota dels 15 ug/ m³ d'aire, dada que suposa nivells encara inferiors als dels punts més baixos d'activitat dels últims mesos d'agost o Setmana Santa, històricament els moments amb registres de contaminació més baixos. Algunes dades individuals sí que han sigut ja més altes que els últims dies: dilluns la mitjana de diòxid de nitrogen a Barcelona va ser de 22 ug/ m³ d'aire, el valor més alt des del 18 de març, i divendres el repunt encara va ser més clar i la contaminació per NO2 va escalar fins als 25 ug/ m³ d'aire.

Segurament l'efecte de la pluja i el vent ha evitat un repunt més evident de la contaminació durant els últims dies. Durant la Setmana Santa la pujada de la contaminació va ser més clara, en aquest cas sí, afavorida per unes condicions de bon temps i calma meteorològica.

Un altre indicador que pot servir per valorar com s'està activant el batec de la ciutat són les dades sísmiques. Fins a Sant Jordi el canvi també en aquest sentit havia sigut discret. El soroll sísmic, és a dir, tot allò que pertany a vibracions relacionades amb el trànsit, el metro i les obres, havia pujat encara poc, segons dades dels investigadors del CTJA-CSIC.