Rigui o plori la Candelera, el fred més intens encara ha d'arribar

Avui és la Candelera, un punt d'inflexió en què ens preguntem si l'hivern s'allargarà o si marxarà aviat. Diu la dita que si la Candelera riu el fred és viu, si la Candelera el fred és fora. Avui el dia ha començat encara amb molts núvols a la costa i al prelitoral, mentre a l'interior i al Pirineu ja hi ha clarianes. Potser no serà clar si avui riurà o plourà la Candelera, però el que és segur és que el fred marcarà la setmana que ve.

Els mapes del temps fan pensar que els primers deu dies del febrer seran els més freds d'aquest hivern, diumenge pot tornar a nevar fins als 500 metres en alguns indrets, i la setmana que ve el fred s'anirà instal·lant cada cop amb més comoditat. No hi haurà un canvi sobtats, sinó més aviat una baixada progressiva però contundent de la temperatura. Al centre de la setmana que ve la temperatura caurà per sota dels -5º a l'interior, i probablement per sota dels -10º en algunes valls del Pirineu.

Les previsions a més llarg termini no són tan clares. El pronòstic mensual de l'agència NOAA dibuixa un febrer marcat per temperatures normals o fins i tot per sota de les habituals a bona part de la península Ibèrica, un pronòstic que si es complís coincidiria amb aquesta idea que el tram final de l'hivern encara obligarà a abrigar-se. A més llarg termini encara, la predicció estacional de l'Agència Espanyola de Meteorologia dibuixa un escenari de cara als tres pròxims mesos en què hi ha un 50% de possibilitats que la temperatura estigui per sobre de l'habitual per a l'època, i en canvi només un 20% d'opcions que faci més fred del que sol ser habitual.

Tot això després d'un gener que ha estat molt càlid, com ja us vam avançar fa alguns dies, ahir el Meteocat va confirmar que aquest gener ha estat el més càlid mai registrat al centenari Observatori de l'Ebre. A l'Observatori Fabra de Barcelona ha estat el segon més càlid des de 1914, només superat pel 2016.