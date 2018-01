S'acaba un gener extremadament càlid

S'acaba un mes de gener marcat per les situacions de vent i per les altes temperatures. Les múltiples entrades de vent d'entre ponent i mestral han fet que al final la temperatura mitjana del mes s'hagi situat en molts indrets en el podi de les més altes, i sobretot al sud i a Ponent hi ha hagut rècord de dies càlids.

A Tortosa, 1 de cada 3 dies hi ha hagut una màxima de més de 20º, i la mitjana de 13,5º serà clarament la més alta per un mes de gener d'aquest observatori centenari. El mestral ha evitat nits fredes i ha fet que el gener del 2018 quedi com el més càlid mai registrat en aquest històric observatori de Roquetes.

A l'aeroport de Reus també hi ha hagut més dies amb més de 20º que mai, 6 en total, per sobre dels 4 que hi va haver el 2016 i el 1955. També a Lleida hi ha hagut 2 dies amb més de 20º, un fet excepcional, ja que fins ara, amb dades des de 1960, només hi havia hagut 5 dies de gener en total en què la temperatura hagués pujat per sobre dels 20º.

Ni als aeroports de Reus, Girona i el Prat, ni a Lleida la mitjana de gener ha estat la més alta de la sèrie, però en canvi sí que quedarà en el podi de les més altes. En general, les mitjanes de gener s'han situat entre 2,5 i 3,5 graus per sobre de la mitjana climàtica (1971-2000).