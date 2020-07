Tornar a un camp de futbol després de rebre l'impacte d'un llamp

El jove porter de futbol Ivan Zaborovski, de només 16 anys, va firmar ahir el seu primer contracte professional amb el Znamya Truda FC de la tercera divisió russa. Res d'això seria noticiable si no fos perquè fa només tres setmanes Ivan Zaborovski va rebre l'impacte d'un llamp enmig d'un entrenament.

L'accident va passar el dia 4 de juliol. La descàrrega va poder ser gravada amb el mòbil per una persona que era a les grades. L'impacte del llamp va fulminar el jove, que va ser traslladat a l'hospital i induït al coma. Segons l'agència Reuters, va ser l'entrenador de l'equip, Anton Basov, qui va veure Ivan Zaborovski estès a terra i es va adonar que tenia cremada la part frontal de la samarreta.

Момент удара молнии ⚡



На сегодня состояние стабильное, кардиограмма в норме, сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии. Угрозы жизни, по словам врачей, нет. #знамятруда #ореховозуево pic.twitter.com/nfJIvjKYaC — Znamya Truda FC 🚩 (@ZnamyaTrudaFC) July 6, 2020

La recuperació de l'impacte ha sigut tan bona que ahir Zaborovski va tornar al camp on va rebre l'impacte del llamp per firmar nou contracte. D'entre les seqüeles del llamp li queda una cremada al pit, on el dia de l'impacte hi portava una cadena. El jove va explicar que no recorda res del dia de l'accident. “Em trobo millor, les coses van tornant a la normalitat”, va dir ahir a la seu del Znamya Truda.

Malgrat que sobreviure a l'impacte d'un llamp pugui semblar un fet extraordinari, les dades revelen que no és així. Un del serveis meteorològics que té un ventall de dades més ampli en aquest aspecte és el National Weather Service (NWS) dels Estats Units. Els seus estudis revelen que només una de cada deu persones que reben l'impacte d'un llamp moren per aquest motiu. La resta d’accidentats poden experimentar tot un ventall de seqüeles que van des de problemes de cor, cremades, paràlisis i pèrdues de visió, fins a depressió, pèrdues de memòria i tremolors.

Les dades del NWS també revelen que dos de cada tres persones que moren a causa d'un llamp als Estats Units estan fent activitats relacionades amb l'oci. Les activitats amb més víctimes registrades per aquest ordre són la pesca (10%), la platja (6%) i el càmping (5%). Malgrat no ser l'esport més popular, als Estats Units mor gairebé una persona a l'any jugant a futbol, que és l'esport que acumula més víctimes seguit del golf. En total als Estats Units han mort 418 persones a causa de llamps entre el 2006 i el 2019. Quatre de cada cinc víctimes són homes: el biaix de gènere és evident.

Segons dades del departament de Salut (2011), entre el 1975 i el 2008 van morir 20 persones per impacte d’un llamp a Catalunya, però és molt difícil saber quants impactes s’han produït, perquè fins fa pocs anys als centres de salut no hi havia cap protocol per especificar que algú havia acudit a urgències després de rebre la descàrrega d’un llamp.