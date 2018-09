Un agost càlid i molt plujós al nord de Catalunya

S'acaba un mes d'agost que probablement molta gent ha percebut amb un temps menys assolellat que de costum. Els constants canvis de temps han fet que més d'un hagi tornat a la feina amb la mosca al nas, però ¿realment ha plogut tant? Les dades que ha fet públiques el Meteocat aquest matí revelen que en algunes comarques sí, però que els ruixats han anat molt per barris.

El rànquing de pluja d'aquest mes d'agost l'encapçala l'estació d'Espot, a la cota 2.500, on s'han acumulat fins a 296 litres per metre quadrat. Moltes de les estacions que han rebut més precipitacions, però, se situen entre el Prepirineu i la Catalunya Central. El mapa d'acumulacions de pluja mostra clarament que és al Berguedà, Osona, el Ripollès i la Cerdanya on ha plogut més insistentment i de manera més extensa. Destaquen els 266 l/m2 de Castellar de n'Hug, els 250 de Gurb i els 244 de Planoles.

540x306 Acumulacions de precipitació durant l'agost, en l/m2 / METEOCAT Acumulacions de precipitació durant l'agost, en l/m2 / METEOCAT

El mapa d'anomalies de pluja respecte al que sol ser habitual és molt irregular, i és una eina que convé que tinguin molt en compte els que vulguin trobar bolets les pròximes setmanes. Un altre mapa interessant és el d'hores de sol respecte a la normalitat. Si bé el juliol va ser si fa no fa tan assolellat com de costum, les hores de sol han punxat en moltes comarques aquest agost, sobretot al nord. Alguns indrets del Berguedà, del Solsonès, d'Osona o de la Selva ha tingut un 10% menys de sol del que que és normal, i només a les Terres de l'Ebre hi ha fet sol per sobre de la mitjana de l'agost.

540x306 Diferència en tant per cent entre la pluja d'aquest agost i l'habitual / METEOCAT Diferència en tant per cent entre la pluja d'aquest agost i l'habitual / METEOCAT

540x306 Hores de sol respecte el que sol ser habitual / METEOCAT Hores de sol respecte el que sol ser habitual / METEOCAT

Malgrat els canvis de temps l'agost ha sigut més calorós del que sol ser-ho, especialment a la costa i al prelitoral. Al voltant de Barcelona i a l'Empordà les anomalies de la temperatura mitjana del mes han superat els 3º C, un valor molt alt que equival a dir que cada dia hi ha hagut tres graus més del que és normal.