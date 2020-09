Es reobren per al bany les platges de Barcelona

Les platges de Barcelona ja tornen a ser aptes per al bany. L'embossament d'aire fred que ens va afectar a mitjans d'aquesta setmana va deixar acumulacions de pluja superiors als 100 litres per metre quadrat en 24 hores en punts de la costa central que van provocar crescudes sobtades dels rius i rieres d'aquest tram del litoral català.

Dimecres l'alteració marítima a la costa barcelonina va ser significativa, amb onades de més de dos metres d'alçada, fet que per ell mateix ja suposa que s'hissi la bandera vermella. Però dijous, ja sense mala mar, es va prohibir el bany a totes les platges del Barcelonès per una mala qualitat de l'aigua per “valors alterats de bacteris”, segons els controls analítics que va fer l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Aquesta anomalia en els valors normals de l'aigua va ser deguda bàsicament a l'aportació de sediments i aigües residuals dels rius Llobregat i Besós.

651x366 Dijous es va hissar la bandera vermella a totes les platges del Barcelonès. / ORIOL DURAN Dijous es va hissar la bandera vermella a totes les platges del Barcelonès. / ORIOL DURAN

Ahir la bandera vermella encara onejava a la majoria de platges barcelonines i la prohibició estava previst que s'allargués fins dilluns, quan l'ACA faria noves proves i analítiques. Però la inspecció visual que ha fet aquest matí l'equip de platges de l'Ajuntament de Barcelona i l'informe de les embarcacions que recullen els sòlids flotants de l'aigua, que afirmava que el litoral barceloní ja havia recuperat els paràmetres habituals, han fet que l'Agència Catalana de l'Aigua declarés que les platges de la capital tornaven a ser aptes per al bany.

651x366 La bandera groga es mantindrà a les platges barcelonines com a mínim fins demà. La bandera groga es mantindrà a les platges barcelonines com a mínim fins demà.

En tot cas, la bandera que oneja a les 10 platges barcelonines és la groga. Això implica que cal tenir precaució a l'hora de banyar-se, perquè la concentració de bacteris s'ha reduït considerablement però no ha desaparegut del tot. Si les noves analítiques que es faran aquest diumenge confirmen la recuperació dels valors habituals, la bandera verda s'hissarà definitivament a les platges de Barcelona.