Una nova borrasca tropical amenaça de provocar vents huracanats al Mediterrani

Fa pocs dies parlàvem de la possible formació d'una potent borrasca amb algunes característiques d'huracà al Mediterrani. Tot i que la pertorbació no va acabar tenint del tot l'estructura d'una pertorbació tropical, les pluges fortes i el vent van provocar la mort de quatre persones al nord-est de Tunísia, segons informava l'agència Efe aquest cap de setmana.

Ara una altra borrasca de característiques similars s'està formant a l'anomenat mar Jònic, la regió del Mediterrani que se situa entre Grècia i Sicília. Aquest matí les actualitzacions d'alguns models meteorològics apuntaven a la formació d'una pertorbació realment perillosa, que podria arribar a provocar vents sostinguts de més de 100 km/h, és a dir, equiparables als d'una potent tempesta tropical. En l'escala de borrasques tropicals de Saffir-Simpson, les tempestes tropicals estan just per sota dels huracans; és a dir, si una tempesta tropical s'enforteix, passa ja a ser un huracà de categoria 1. En els mapes de superfície que elabora diàriament l'Agència Espanyola de Meteorologia, de cara a divendres ja hi ha dibuixat el símbol similar a un molinet que identifica les pertorbacions tropicals.

This #Medicane has a name: #Zorbas.



Less crazy (probably more realistic) in the latest ARPEGE --> https://t.co/e8fTp7uha6 pic.twitter.com/M5F5eylFk1