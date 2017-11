2017, camí de ser el segon any més càlid al planeta des que hi ha registres

Amb les dades del mes d'octubre ja sobre la taula, comença a haver-hi indicadors molt clars que el 2017 serà un altre any extraordinàriament càlid a escala global. Gairebé segur se situarà al podi dels més calorosos mai registrats, i és probable que acabi sent el segon més càlid, només darrere del 2016.

Hi ha diferents organitzacions que fan càlculs sobre la temperatura global del planeta, i no sempre coincideixen al cent per cent. Segons l'agència nord-americana NOAA, fins ara el període entre gener i octubre ha sigut el tercer més càlid mai registrat, amb dades des del 1880. Cal tenir en compte que els dos primers són el 2016 i el 2015.

Segons la base de dades amb què treballa la NASA, hi ha un 94% de probabilitats que el 2017 sigui el segon any més càlid mai registrat; així ho explicava fa alguns dies el científic Gavin Schmidt a Twitter. Cal tenir en compte que l'any passat va estar molt marcat per l'episodi del Niño, un fenomen que quan apareix acostuma a disparar la temperatura global; per tant, el 2017 podria passar a ser l'any més càlid mai registrat sense influència del Niño.

2017 annual mean prediction updated using Oct data. Probability of ~94% it will be the 2nd warmest yr in the GISTEMP record. pic.twitter.com/Ot7V8wGR5z — Gavin Schmidt (@ClimateOfGavin) 16 de novembre de 2017

La tendència de la temperatura global dels últims anys va tan descaradament a l'alça que, segons dades de la NOAA, a un 2014 que va ser l'any més càlid mai registrat el va succeir un 2015 que va superar clarament el 2014, i un 2016 que va superar el 2015. Encara més clar: 16 dels últims 17 anys més càlids des del 1880 s'han produït al segle XXI.