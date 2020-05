La contaminació es dispara fins a nivells previs a l'estat d'alarma

Aquest dimecres Barcelona va registrar els nivells més alts de diòxid de nitrogen des que es va decretat l'estat d'alarma. La mitjana de NO2 a la ciutat es va situar en 32,4 ug/m3 d'aire, un valor gairebé clavat a la mitjana de tot l'any 2019, que va ser de 32,8. L'últim dia en què la contaminació havia pujat tant havia sigut el 13 de març, quan va escalar fins als 44 ug/m3 d'aire.

Ahir l'estació de contaminació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica ubicada a Sants va arribar fins a un màxim horari de 103 ug/m3 d'aire. Des del 12 de març cap estació havia superat el llindar dels 100 ug/m3 d'aire. Aquest matí l'estació ubicada a la plaça Gal·la Placídia ja ha arribat a un nivell màxim de 122 ug/m3 d'aire, la màxima més alta en aquesta estació des del 21 de febrer.

Aquest retorn als nivells de contaminació habituals de l'últim any es podria haver donat no només per l'increment de l'activitat, sinó també pel retorn de l'anticicló. Els últims tres dies la mitjana de vent s'ha mogut entre els 5 i els 6 km/h; l'última vegada que es van encadenar tres dies amb tant poc vent al centre de Barcelona va ser a principis del mes d'abril, i llavors el repunt de la contaminació va arribar als 20 ug/m3 d'aire.

El mateix càlcul fet per al conjunt dels últims set dies continua mostrant un escenari de baixa contaminació, ja que la mitjana setmanal de NO2 a Barcelona és ara de 17,6 ug/m3 d'aire. Durant el primer tram del mes d'abril va arribar a ser més alt coincidint amb aquest altre període d'anticicló; en aquell moment es van arribar a superar els 19 ug/m3 de mitjana en un període de set dies.

14 dels 15 dies històrics amb l'aire més net a Barcelona s'han produït durant el confinament, i només 4 dies dels top 30 són anteriors a l'any 2019. Les dades es remunten al principi dels anys 90, però cal tenir en compte que en un primer moment només hi havia en funcionament una estació al Poblenou i, posteriorment, se n'hi va afegir una altra a Sants. No hi va començar a haver dades de l'Eixample fins al maig del 1996, cosa que pot afavorir que alguns d'aquests dies històrics per poca contaminació siguin del principi dels anys 90.