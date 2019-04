Per què no sabem encara quin temps farà per Pasqua

S'acosta Setmana Santa, el moment de l'any en què més voldríem poder estirar la previsió del temps i saber què farà d'aquí 10 dies, però la realitat és que la previsió del temps baixa de fiabilitat a mesura que passen les jornades, fins al punt que a partir del novè dia ja és més probable encertar la previsió mirant dades històriques d'un lloc que no pas fent cas a un model de predicció.

Per què és tan difícil preveure el temps? L'atmosfera és el que s'anomena un sistema dinàmic no lineal, cosa que vol dir que és un sistema molt sensible a petits canvis en les condicions inicials. Una manera de fàcil d'entendre-ho és mitjançant un pèndol doble. Fixeu-vos en aquest vídeo gravat per un professor de física de la Universitat de Washington:

Quan el pèndol és simple és fàcil preveure quin serà el seu moviment, però què passa si s'afluixa un dels cargols del mig? Ara el moviment del pèndol és molt més complicat de preveure, ja des de molt aviat. I fixeu-vos en una altra cosa: el moviment caòtic del cos inferior del pèndol fa que el moviment del cos superior també sigui imprevisible. És un vídeo hipnòtic.

En aquest segon vídeo pareu sobretot atenció a partir del minut i vint segons de reproducció, quan se sobreposen diferents llançaments a la vegada. Fixeu-vos com amb el pas dels segons el moviment és cada cop més absurdament diferent.

Això mateix passa amb els models de predicció del temps: per més estacions de mesura que hi hagi, les condicions inicials mai són prou precises.

Què es fa per trampejar aquest problema i poder intuir el temps a 5, 6 o 8 dies vista? Un dels mètodes per gestionar aquesta incertesa és l'anomenada previsió per conjunts. La idea és simple: sabent que les condicions inicials no són prou precises, es fa córrer un model de predicció múltiples vegades introduint petites variacions en les condicions inicials. Si el resultat és sempre que farà sol, ens podem fiar més de la previsió, però si amb petites variacions el model ens dona escenaris molt variats i diferents, podem deduir que la previsió encara no és gaire útil.

Aquest sistema no ens diu categòricament si plourà o no, sinó que ens diu quina és la probabilitat que ho faci. És de fet el sistema de previsió que podeu consultar a la nostra web, mitjançant els gràfics de probabilitat de precipitació, i que està basat en el model de predicció GEFS. Per exemple, a Barcelona tenim clar que el cap de setmana el temps no serà plujós, però a partir de dimarts comença a augmentar la incertesa.

651x366 Probabilitat de precipitació a Barcelona calculada a partir del mètode de la predicció per conjunts Probabilitat de precipitació a Barcelona calculada a partir del mètode de la predicció per conjunts

Ja ho sabeu, si teniu un casament o una festa infantil amb 1.000 nens a uns quants dies vista, la millor manera de prendre una decisió és a partir d'aquest càlcul de probabilitat.