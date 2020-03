S'entreveu un març sense gaire fred, però amb més pluja de l'habitual

En bona part del país, des del temporal Gloria no hi ha plogut. I, si ho ha fet, en general ha sigut ben poca cosa: quatre gotes mal comptades o alguna dècima de litre, tot just per mullar el terra. Mentre que en algunes zones del Maresme i el Vallès o al vessant nord del Pirineu aquests últims dies hi ha hagut alguns ruixats que han deixat més d'1 l/m2, al conjunt de les comarques de Girona cal remuntar-se al 12 de febrer per trobar registres semblants o superiors. A la resta, en canvi, cal recular fins als dies 23 a 26 de gener, depenent de l'indret.

Sembla que l'entrada al mes de març portarà un canvi en la dinàmica de les últimes setmanes. Aquesta nit s'espera l'arribada d'un front que trencarà la ratxa seca a la majoria de comarques. Els models estacionals, que s'utilitzen per pronosticar la tendència a llarg termini, també van en aquesta línia.

Precisament des de fa pocs dies aquesta mena de mapes ja es poden consultar a la web del Servei Meteorològic de Catalunya. Les dades provenen de C3S (Copernicus Climate Change Service) i es basen en la predicció estacional per conjunts del Centre Europeu de Prediccions Meteorològiques a Mitjà Termini. Als mapes, que s'actualitzaran el dia 14 de cada mes, s'hi mostra l'anomalia de la temperatura mitjana i de la precipitació mensuals previstes per als tres mesos vinents.

Doncs aquests models apunten a un mes de març amb més precipitació del normal a l'oest de la Mediterrània, mentre que al vessant atlàntic es dibuixa un escenari més aviat sec, amb poca pluja. Pel que fa a la temperatura, s'espera que sigui lleugerament superior a la mitjana. Ara bé, això no vol dir que no hi pugui haver cap entrada d'aire fred, cosa habitual al mes de març. Tot plegat fa pensar que podria dominar el vent de llevant, que és més aviat suau i ve carregat d'humitat, a la nostra zona.