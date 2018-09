L'huracà 'Florence' ja és una tempesta tropical: quina ha sigut la seva evolució?

L'huracà 'Florence' va passar a ser tempesta tropical ahir, però tot i això els danys i afectacions no disminueixen. Durant aquesta nit ha afectat Carolina del Nord i ja són més de 775.000 els habitatges que estan sense llum a causa de desperfectes en les línies elèctriques. També s'ha notificat la mort de cinc persones ofegades a causa de les inundacions que s'estan produint a la zona.

Els orígens de l'huracà 'Florence' els trobem a principis de setembre a partir d'un fort tàlveg tropical, és a dir, una àrea allargada de relativa baixa pressió, orientada de nord a sud i que es mou d'est a oest a través dels tròpics i causa àrees on fàcilment es formen tempestes.

Va començar sent una depressió tropical, a prop de Cap Verd. Al cap d'uns dies, al voltant del 5 de setembre, es va produir una inesperada intensificació d'aquesta depressió que es va convertir en un huracà de categoria 4 en l'escala d'huracans de Saffir-Simpson: els vents màxims sostinguts estimats van ser de 130 mph (215 km/h).

Així es veia des de l'Estació Espacial Internacional:

Ever stared down the gaping eye of a category 4 hurricane? It's chilling, even from space. #HurricaneFlorence #Horizons https://t.co/RdDmGgduou pic.twitter.com/2TlMghY4OL

A partir de llavors, les condicions meteorològiques circumdants no eren del tot propícies i l'huracà es va convertir, de nou, en una tempesta tropical, abans del 7 de setembre. Uns dies més tard, un canvi de direcció dels corrents a l'Atlàntic va conduir la tempesta tropical cap a un entorn més adequat i va recuperar la categoria d'huracà el 9 de setembre. A les 16.00 h del 10 de setembre, el 'Florence' torna a ser un huracà de categoria 4, que després va aconseguir una nova intensitat màxima amb vents de 140 mph ( 220 km/h) i una pressió mínima de 939 hPa (27,7 inHg, en mesura americana). Després, el 'Florence' es va afeblir lleugerament a mesura que se sotmetia a un cicle de reemplaçament de la paret de l'ull.

L'huracà va ser una gran amenaça al sud-est dels Estats Units, on es va declarar l'estat d'emergència. El 10 i l'11 de setembre els estats de Carolina del Nord, Carolina del Sud i Virgínia van emetre ordres d'evacuació obligatòries, ja que es preveia que els serveis d'emergències no podrien donar l'abast.

L'huracà, que ja havia pujat de latitud, s'anava degradant progressivament i va passar a categoria 3 la nit de l'11 al 12 de setembre. Divendres, 14 de setembre, l'huracà va seguir perdent força ràpidament en arribar als Estats Units i va baixar a categoria 1, fins que aquesta nit ja ha passat a ser una tempesta tropical amb tendència a seguir anant a menys. Amb tot, el 'Florence' encara seguirà sent perillós i causarà més problemes en alguns indrets de Carolina del Nord durant el dia d'avui.

Imatges d'ahir a Carolina del Nord, on el nivell del mar va arribar a pujar fins a 3 metres, amb unes conseqüències devastadores:

Flooding along the coast of North Carolina, US under the effects of Hurricane Florence! This video is from Belhaven. A storm surge of 3 meters is being reported. Report via The storm Europe pic.twitter.com/226tbp7ATt