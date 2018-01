Un possible tornado causa nombrosos desperfectes a l'Alt Empordà

A primera hora del matí, poc després de les 8.00, una forta tempesta ha afectat el nord de l'Alt Empordà i ha generat un possible tornado entre les poblacions de Cistella i Terrades. També ha implicat algunes incidències en zones pròximes.

El fenomen de temps sever ha afectat inicialment Cistella, ha avançat després cap a Terrades i ha causat nombrosos desperfectes en aquest entorn: arbres arrencats, teulades i mobiliari urbà malmesos, vehicles desplaçats, etc. Segons les primeres informacions, no hi ha hagut cap ferit, tan sols danys materials.

Malgrat que encara és aviat per confirmar-ho –caldrà fer un treball de camp i recopilar dades i imatges–, tot fa pensar que es tracta d'un tornado, si bé encara no es pot descartar que hagi sigut un esclafit.

Us ensenyem a continuació algunes de les imatges i vídeos que han compartit diversos observadors a través de Twitter:

Efectes de l’esclafit a #Cistella (Alt Empordà). Teulades arrencades, taules i cadires per terra i problemes de subministrament elèctric. A Terrades i Navata també hi ha danys. pic.twitter.com/qsx60XigPV — Anna Punsí (@punsix) 7 de gener de 2018