Ambient d'hivern a l'espera d'una altra tongada de ruixats

Ha tornat l'hivern, aquest dijous ha començat amb entre 5 i 8 graus menys que ahir, temperatures que s'han situat sota zero al Pirineu i que han arribat fins als -13º per exemple a Boí, per sobre de la cota 2.000. D'entre les temperatures mínimes d'avui en destaquem:

Boí (cota 2.500), -14º

Núria, -8º

Puigcerdà, -3º

La Seu d'Urgell, -2º

Cardona, -1º

Cervera, 0º

Tàrrega, 0º

Lleida, 2º

Sabadell (Parc Agrari), 2º

Tarragona, 6º

Barcelona, 7º

Al Port de la Bonaigua avui s'ha baixat fins als -11º, una temperatura que no es donava des del 4 de febrer, és el mateix cas que al Tibidabo, on avui s'ha baixat dels 4º per primer cop en els últims dos mesos. Tot i que avui hi haurà més sol que núvols, al migdia la temperatura es quedarà per sota dels 15º en molts indrets. Ambient d'hivern.

Durant la nit els ruixats han anat desapareixent, però des de la costa encara es veuen les nuvolades que descarreguen alguns xàfecs sobre el mar. Ahir les pluges van regar sobretot les comarques de Girona i alguns punts del Pirineu. En destaquem (en l/m2):

Port del Comte, 31

L'Estartit, 25

Malgrat de Mar, 22

Figueres, 19

Núria, 18

Girona, 16

PN del Montseny, 14

Barcelona (Tibidabo), 9

Tarragona,

Lleida, 0

Al Pirineu s'hi han acumulat gruixos d'ente 5 i 15 cm en molts indrets de cotes mitjanes i altes. També el Montseny ha quedat ben emblanquinat com es veu en aquesta foto que ens ha fet arribar l'observador Jordi Rodoreda. Avui farà més sol, però a la tarda encara descarregaran xàfecs més puntuals en comarques com la Garrotxa i el Ripollès, fenòmens aïllats en tot cas.

Estem a l'espera d'una nova tongada de pluges i nevades que ens afectarà sobretot entre divendres a última hora i dissabte al matí. Les precipitacions arribaran per l'oest i s'aniran estenent per la resta de comarques amb el pas de les hores. Sobretot plourà i nevarà de nit, en aquest cas els xàfecs seran generals i deixaran quantitats d'entre 5 i 10 l/m2 a la majoria de comarques. Tornarà a nevar amb ganes al Pirineu i en aquest cas també ho farà al vessant sud i al Prepirineu. La cota de neu se situarà entre els 1.200 i els 1.500 metres en general.