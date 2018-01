Ambient semiprimaveral abans d'un nou canvi de temps sobtat

La pressió atmosfèrica ha continuat pujant durant les últimes hores i aquest matí ja supera els 1.035 hPa a Catalunya, un valor clarament superior als 1.013 hPa que marquen el límit entre alta i baixa pressió. La presència clara de l'anticicló anuncia uns quants dies de bonança i estancament atmosfèric.

Les altes pressions, però, avui no són sinònim de sol cap al sud del País Valencià i el sud-est de la Península, on es manté l'embossament d'aire fred en altura i on, al llarg de la nit i la matinada, ha plogut amb forta intensitat. Fins a les 08.00 destaquen registres de fins a 96 l/m² a Alcoi, 63 a Xàtiva, 62 a l'aeroport d'Alacant i 37 a Múrcia.

La pluja continuarà descarregant amb ganes fins al migdia al sud de València i Alacant, i hi continuarà bufant amb molta força també el vent de gregal. El vent es farà notar sobretot al sector central del País Valencià i, tot i que no tant, també entre les illes i el litoral català aquest matí.

Regust primaveral fins dimecres

Aquest diumenge es preveu que sigui un dia radiant a Catalunya, amb alguns núvols poc importants tan sols a l'extrem sud del país. El sol farà repuntar clarament el termòmetre respecte a les temperatures d'ahir, entre tres i cinc graus a l'interior i al Pirineu, i aquest migdia s'esperen valors màxims de més de 15 ºC a moltes comarques del litoral i el prelitoral i a la Catalunya Central.

Arran de mar encara es farà notar el vent moderat durant la primera meitat de la jornada, i es mantindrà el fort tràngol marítim, amb onades compreses entre 1,25 i 2,5 metres.

El tram final del mes de gener continuarà marcat per la presència d'un potent anticicló entre França i la península Ibèrica. El sol i la bonança seran els protagonistes a casa nostra. La temperatura anirà pujant i els migdies seran gairebé primaverals, amb moltes màximes compreses entre els 15 i els 20 ºC. S'accentuarà la inversió tèrmica, i els bancs de boira també guanyaran protagonisme terra endins als matins.

540x306 Temperatura màxima prevista per dimarts / GFS (ARA.CAT) Temperatura màxima prevista per dimarts / GFS (ARA.CAT)

Possible episodi de pluja i neu per a dijous

Els últims mapes continuen indicant un brusc canvi de temps de cara a dijous –coincidint amb l'entrada del mes de febrer– a causa de l'arribada d'un front i d'aire més fred en altura. Es tractarà d'una situació molt semblant a la de divendres passat, tot i que de moment no sembla tan generosa pel que fa a la precipitació. En qualsevol cas, però, la temperatura baixarà de forma sobtada i s'esperen xàfecs a força comarques, els més abundants a l'est i en punts del litoral i el prelitoral. La cota de neu tornaria a desplomar-se per sota dels 1.000 metres en algunes comarques.

El temps es tornaria a tranquil·litzar de cara a divendres, però s'entreveu força dinamisme atmosfèric durant els primers dies del mes de febrer.

540x306 Precipitació prevista per dijous 1 / GFS (ARA.CAT) Precipitació prevista per dijous 1 / GFS (ARA.CAT)