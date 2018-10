Atents a l'arribada de precipitacions localment fortes aquest vespre

De matinada els xàfecs s'han reactivat a punts del litoral, del prelitoral i de la meitat est del país. Tot i que han estat molt irregulars, localment han descarregat amb forta intensitat. Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya, a Cabrils s'han arribat a acumular 51 l/m2, 24 dels quals en només mitja hora. També destaquen, fins a les 8 del matí, els 38 l/m2 de Dosrius - PN Montnegre Corredor, els 32 l/m2 de la Roca del Vallès, els 30 l/m2 d'Anglès, els 20 l/m2 de Fornells de la Selva o els 14 l/m2 de Riudoms.

Al llarg del matí s'espera que es vagin repetint els ruixats dispersos a les mateixes zones, intercalats amb algunes ullades de sol. A la resta del territori hi haurà força núvols que, amb el pas de les hores aniran a més. A partir de primera hora de la tarda el cel quedarà tapat a gairebé tot arreu i els ruixats s'aniran estenent.

De cara a mitja tarda començarà a arribar la tongada de xàfecs i tempestes per les comarques de Lleida i de les Terres de l'Ebre. Aquesta banda de pluges localment intenses anirà avançant cap al nord-est durant la nit i la matinada fins a escombrar tot el país. Demà a primeres hores del matí sembla que ja se situarà a les comarques de Girona, amb tendència a marxar. En tot l'episodi es poden acumular entre 50 i 100 l/m2 a molts indrets, i fins i tot es poden superar aquestes quantitats de manera local.

El vent de xaloc s'anirà reforçant a mesura que es vagin acostant les precipitacions. Entre el vespre i la matinada hi haurà cops de 50 a 70 km/h, sobretot a prop del litoral. Això farà que s'alteri notablement l'estat de la mar. De fet, s'esperen onades de 2,5 a 3,5 metres, sobretot durant la nit i la matinada.

És per tot això que hi ha vigents diversos avisos del Servei Meteorològic de Catalunya. Per una banda, per perill alt per intensitat de precipitació (més de 20 l/m2 en 30 minuts). També per perill baix per acumulació de precipitació (més de 100 l/m2) a bona part del litoral, el prelitoral i punts del vessant sud del Pirineu i el Prepirineu occidental. A banda, hi ha activats avisos per cops molt forts de vent al Camp de Tarragona i al litoral i prelitoral central (superiors als 72 km/h), i per onades de més de 2,5 metres a tota la costa.

Aquests són els avisos emesos per diumenge i dilluns per perill per intensitat de precipitació, per acumulació de pluja i per l'estat de la mar. Atenció perquè les ratxes de vent podran ser fortes, sobretot quan la precipitació sigui més intensa. #meteocat pic.twitter.com/9JCnsNmuXM — Meteocat (@meteocat) 13 d’octubre de 2018

Demà les clarianes guanyaran terreny ràpidament i quedarà una jornada força assolellada, sobretot a la meitat sud. Ara bé, com que el centre de la borrasca el tindrem gairebé al damunt també creixeran nuvolades i cauran alguns ruixats aïllats, preferentment a la meitat nord.

Amb tot, la temperatura tendirà a baixar, tant la mínima com la màxima. Durant les hores centrals del dia difícilment s'arribarà als 25 ºC. La majoria de valors se situaran entre els 18 i 23 ºC. La mínima es donarà al final del dia, i no pas a primera hora del matí com és habitual.

De cara a dimarts i dimecres el temps serà més tranquil, tot i que no acabarà de fer net del tot. Encara quedaran restes de núvols i fins i tot es pot escapar algun ruixat al litoral central i al Pirineu. Però caldrà seguir l'evolució d'una nova depressió que podria afectar-nos de cara a dijous. Sembla que les Illes i el País Valencià serien les zones on podria ploure amb més ganes, però aquesta pluja també podria arribar a Catalunya.