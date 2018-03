Camí d'un cap de setmana amb regust de primavera i més canvis de temps

Els ruixats han tornat a aparèixer puntualment de matinada, però avui el paraigua farà molta menys falta que ahir. A partir de mig matí tornarà a ploure i a nevar al vessant sud del Pirineu i es podran escapar xàfecs curts també en alguns punts del prelitoral, però les precipitacions no es tornaran a fer extenses fins al vespre i les primeres hores de la nit. Avui les pluges i nevades tornaran a ser especialment abundants en àmbits com el Pallars i la Ribagorça, i la cota de neu rondarà entre els 1.500 i els 1.800 metres. Aquest migdia l'ambient serà clarament més agradable que ahir, però demà al matí farà una mica més de fred que avui.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a dijous Acumulacions de precipitació previstes per a dijous

El vent serà un altre dels protagonistes de les pròximes hores, sobretot a la nit, quan bufarà de ponent amb cops que arribaran a superar els 80 o 90 km/h en alguns punts de la Selva, de la Garrotxa, de l'altiplà central i de l'Ebre. El Meteocat té actiu encara un avís de perill molt alt, però ja no per la neu, sinó pel temporal marítim que afecta la Costa Brava.

540x306 Cops de vent màxims per a la matinada i matí de demà Cops de vent màxims per a la matinada i matí de demà

Durant el cap de setmana aniran passant més sistemes frontals més aviat poc actius. Demà farà sol, però a la tarda els núvols aniran a més i al vespre tornarà a ploure en força comarques, pluges que duraran poca estona però que deixaran altre cop registres destacables al vessant sud del Pirineu. La cota de neu serà més baixa, entre els 1.200 i els 1.500 metres.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a divendres Acumulacions de precipitació previstes per a divendres

Dissabte serà un dia mig ennuvolat a la meitat oest de Catalunya, i en canvi més assolellat com més a l'est. A la tarda fins i tot s'escaparan xàfecs puntuals en algunes comarques de Lleida. Diumenge arribarà un altre front que s'entreveu més actiu: xàfecs sobtats i algunes tempestes que podrien afectar força comarques. El més probable és que en la majoria de casos les calçotades no es vegin afectades per aquest canvi de temps, que arribaria sobretot a la tarda.

Aquest cap de setmana la temperatura serà molt més primaveral que els últims dies. Els migdies de dissabte i diumenge encara seran més agradables que els d'avui o demà, i a prop de mar alguns termòmetres fins i tot arribaran als 20º. El vent continuarà deixant-se sentir moderat, dissabte més de ponent i diumenge en canvi més de garbí.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i dissabte Diferència de temperatura prevista entre avui i dissabte

No hi ha indicis de cap més fredorada de cara a la setmana que ve. A partir de dilluns, però, les temperatures ja no seran tan altes com les del cap de setmana, i el més probable és que arribem al 10 de març amb temperatures bastant normals per a l'època, amb nits encara fredes però migdies agradables.