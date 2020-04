Canvi de temps: pluges insistents i migdies més freds

Encarem un tram final de l'abril marcat per la pluja i per temperatures més baixes. Els primers ruixats arribaran a partir de dissabte a última hora, i en un primer moment seran més aviat irregulars i de poca estona. Dissabte a la nit la pluja podria anar acompanyada de fang i de tempesta, sobretot en comarques del sud i de l'oest.

Entre diumenge a la tarda i dilluns al migdia serà quan les pluges seran més continuades i més generals, però els mapes del temps fan pensar que aquest període de precipitacions podria allargar-se ben bé fins dimecres, sobretot al Pirineu i en comarques de Girona.

Les pluges en molts moments seran d'anar fent, però entre demà i dimecres probablement s'acumularan més de 100 l/m2 en algunes comarques. Això sobretot passarà al Pirineu i en altres comarques de l'extrem nord de Catalunya, però en molts altres indrets cauran entre 50 i 100 l/m2. Les últimes actualitzacions dels mapes del temps fan entreveure que a les Terres de l'Ebre és on menys plourà. Com més avancin els dies més baixarà la temperatura, i és probable que de cara a dimecres fins i tot pugui nevar per sota dels 2.000 metres.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes entre avui i dimarts a la nit Acumulacions de precipitació previstes entre avui i dimarts a la nit

A partir de diumenge el termòmetre tornarà a quedar frenat per sota dels 20 graus a tot arreu, i en alguns casos al migdia no es passarà ni dels 15 graus. De nit i a la matinada, en canvi, la temperatura no baixarà gaire. No entrarà una massa d'aire gaire fred, però els migdies una mica càlids, com els que hem anat tenint els últims dies, no tornaran fins més enllà de Sant Jordi.

A més curt termini, aquest divendres ha començat amb més núvols que clarianes i un ambient gens fred. De matinada la temperatura gairebé no ha baixat dels 15 graus a Barcelona, i en general han sigut pocs els termòmetres que han baixat dels 10. Avui tot i els intervals de núvols la temperatura serà alta al migdia, amb força màximes una mica per sobre dels 20 graus. Demà els núvols seran més espessos, però la temperatura variarà poc.