Canvi de temps: plugims, nevades i ventades

Un matí més, la boira marca el temps a Ponent i en alguns punts de la Catalunya Central. Els núvols prims també enterboleixen el cel en algunes comarques de Girona, però en general avui serà un altre dia tranquil, amb moltes clarianes. Al migdia les temperatures tornaran a ser suaus per a l'època, amb moltes màximes a prop o fins i tot per sobre dels 15 graus.

Demà un front més actiu farà canviar el temps. Ja des del matí els núvols seran abundants, i amb el pas de les hores el risc de pluja anirà augmentant d'oest a est. En general seran pluges minses, però és possible que en punts de l'Empordà, al vessant nord del Pirineu i a les Terres de l'Ebre les precipitacions hi puguin ser destacables i acumulin més de 10 o 15 l/m 2. La cota de neu s'acostarà als 1.000 metres a última hora, cosa que fa pensar que la neu, a part del Pirineu, es farà present també als punts més alts dels ports de Beseit. Les pluges també seran abundants a les Balears, especialment a la serra de Tramuntana.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dijous Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dijous

El vent serà un altre dels protagonistes del canvi de temps. La tramuntana agregalada bufarà amb cops de fins a 70 o 80 km/h a l'Empordà i a la Selva, i de nit les ratxes de vent fins i tot superaran els 100 km/h a les Terres de l'Ebre. Divendres el vent continuarà bufant amb ratxes fortes a les Terres de l'Ebre, al Pirineu i a l'Alt Empordà, però el cap de setmana el temps serà força més tranquil.

540x306 Cops de vent màxims previstos per a aquest dijous a la tarda i al vespre Cops de vent màxims previstos per a aquest dijous a la tarda i al vespre

Divendres al matí encara plourà a les Balears, però a Catalunya els núvols aniran marxant. El vent assecarà l'ambient ràpidament i evitarà que hi hagi boires persistents en l'inici del cap de setmana. Dissabte farà sol en general i diumenge el pas d'un front poc actiu mantindrà el cel més variable però no plourà ni nevarà enlloc.

Demà les temperatures i la sensació tèrmica baixaran clarament. El canvi es notarà bastant més en comarques interiors i del Pirineu que no pas a prop de mar. Serà una baixada puntual. Durant el cap de setmana l'ambient serà similar o fins i tot més suau que els últims dies. En alguns casos diumenge serà fins i tot el dia més suau de la setmana tot i els intervals de núvols. A llarg termini no s'auguren canvis importants. Difícilment per Nadal farà gaire més fred que els últims dies.

540x306 Diferència prevista entre les temperatures màximes d'avui i les de dijous Diferència prevista entre les temperatures màximes d'avui i les de dijous