Méteo especial: tongada de xàfecs i un possible retorn a l'hivern

Aquest cap de setmana per fi arribarà un canvi de temps que portarà pluja. Serà diumenge i ens afectarà més a la tarda que no al matí. Els núvols ja hi seran des de primera hora, però les precipitacions aniran avançant amb el pas de les hores de sud a nord i d'est a oest. Durant una bona part del matí gairebé no plourà enlloc.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per diumenge Acumulacions de precipitació previstes per diumenge

Les precipitacions més abundants afectaran les comarques del sud, tant les Terres de l'Ebre com el Camp de Tarragona i sectors de muntanya. En alguns casos fins i tot se superaran els 20 l/m2. A l'altiplà central, a Ponent, al voltant de Barcelona i al vessant del Pirineu, les precipitacions també seran com a mínim destacables, sobretot tenint en compte la falta de pluja dels últims mesos. La cota de neu se situarà poc per sobre o poc per sota dels 2.000 metres. Diumenge bufarà vent moderat de mar cap a terra que afavorirà la sensació de fred i farà que la setmana acabi amb el dia més hivernal dels últims set dies. Diumenge moltes màximes quedaran frenades per sota dels 15 graus, sobretot a la costa i al prelitoral.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Podria no ser l'únic canvi de temps dels pròxims vuit dies. Els mapes dibuixen avui la possibilitat d'una entrada d'aire fred que ens porti un altre cop cap a l'hivern entre dimecres i dijous. Aniria acompanyada segurament d'un temps variable i amb alguns ruixats que podrien ser de neu per sota dels 1.000 metres. Caldrà seguir aquesta situació.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dijous que ve Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dijous que ve

Tornant a més curt termini, avui el dia ha començat amb temperatures una mica més altes que ahir, tot i que encara hi ha hagut glaçades al Pirineu i en algunes comarques interiors de Girona. Cal destacar els -2 ºC de mínima de Puigcerdà i els 0 ºC de Girona, Olot i Vic. Avui en general farà sol, però al Pirineu i Prepirineu el temps serà més insegur i amb força núvols. Demà hi haurà clarianes en llocs de muntanya, però en canvi començaran a augmentar els núvols a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. El cap de setmana començarà amb temperatures similars a les dels últims dies: ambient agradable al migdia sense que faci calor, i temperatures encara força baixes a primera hora.