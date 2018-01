Cap de setmana amb més ventades i neu a les cotes altes del Pirineu

Aquesta nit hi hagut pluges minses en algunes comarques de l'est, han caigut 2 l/m2 al Tibidabo, 1,5 al Port de Barcelona, 1 a Viladecans o mig litre per metre quadrat a Malgrat. Aquest matí els núvols que han deixat pluja encara hi seran en aquestes comarques, però amb el pas de les hores s'aniran esqueixant. En general avui farà sol o hi haurà alguns núvols prims.

El dia ha començat amb un ambient bastant més fred que ahir, el vent ha parat i això ha permès que aquesta nit la temperatura caigués. A Lleida el dia ha començat amb 12º menys que ahir i a Tarragona amb 8º menys. D'entre les mínimes més baixes d'avui destaquen els -6º del Pont de Suert, els -5º de Puigcerdà, els -4º de Guardiola de Berguedà i els -3º de Sort, de la Seu d'Urgell i de Tremp. Al migdia en general la temperatura també serà una mica més baixa que ahir.

El cap de setmana estarà marcat per un altre canvi de temps que no provocarà precipitacions extenses, però sí noves nevades al Pirineu. No nevarà a les cotes baixes de la serralada, és probable que en general la cota no baixi per sota dels 1500 metres. Les pluges i nevades arribaran sobretot durant la tarda i nit de dissabte, i afectaran sobretot el vessant nord de la serralada. La nit de divendres a dissabte és probable que també s'escapin algunes gotes en àmbits com la Selva, el Maresme, el Vallès i al voltant de Barcelona.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a dissabte Acumulacions de precipitació previstes per a dissabte

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a diumenge Acumulacions de precipitació previstes per a diumenge

Un altre protagonista del cap de setmana serà el vent, que entre dissabte a la tarda i diumenge al matí tornarà a bufar amb ratxes de 70 o 80 km/h ja no només a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, sinó també a Ponent, i en moltes comarques del centre i sud de Catalunya. A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona les ratxes podran superar els 100 km/h.

540x306 Cops de vent màxims previstos per dissabte a la tarda i vespre Cops de vent màxims previstos per dissabte a la tarda i vespre

En conjunt el cap de setmana serà mig ennuvolat, dissabte hi haurà més núvols que diumenge, el segon dia del cap de setmana els intervals de núvols se centraran sobretot al Pirineu i a les comarques de Girona.

L'augment dels núvols farà que el cap de setmana comenci amb un migdia una mica més fred que els anteriors, però entre diumenge i dilluns entrarà una massa d'aire càlid que ens portarà màximes de fins a 20º en alguns punts de la costa i del prelitoral. Els pròxims set dies no hi haurà cap fredorada, i la majoria de dies la temperatura se situarà clarament per sobre del que tocaria.

La primera part de la setmana que ve passarà sense pluja ni neu, i tampoc és gaire probable que les precipitacions arribin a més llarg termini.