Cel mig ennuvolat després d'una nit d'aiguats al voltant de Barcelona

Nit d'aiguats a Barcelona. Aquesta matinada un petit grup de ruixats molt localitzats ha afectat de manera intensa i persistent la costa central, fet que ha provocat que hi hagi hagut importants acumulacions d'aigua en poca estona. Al barri del Raval de Barcelona s'hi han arribat a acumular 66 l/m 2, 52 dels quals només en mitja hora, entre les quatre i dos quarts de cinc de la matinada. Una estació particular ubicada a Sant Andreu ha arribat a recollir 73 l/m 2.

Com era de preveure, els aiguats han acumulat molt aigua però no han anat acompanyats de llamps ni trons. A Barcelona la pluja ha provocat que durant una estona aquest matí hagi calgut tancar l'accés a l'estació de metro de Trinitat Vella de la L1. També han quedat inundats alguns accessos de les estacions de Tetuan i d'Alfons X.

Les pluges també han afectat amb força alguns indrets del Baix Llobregat. Entre les precipitacions més abundants destaquen (en l/m 2):

Barcelona (Sant Andreu), 73

Barcelona (Raval), 66

Barcelona (Gràcia), 58

Aeroport del Prat, 51

Viladecans, 38

Castelldefels, 27

Badalona (La Pau), 21

Gavà, 18

Barcelona (Zona Universitària), 10

Badalona (Museu), 5

Fins a mig matí encara hi haurà la possibilitat d'alguns ruixats a la costa central, però amb el pas de les hores les opcions de pluja aniran minvant. Aquesta tarda s'obriran clarianes també a l'est però no és descartable alguna gotellada al voltant del Montseny o en comarques com la Garrotxa i el Ripollès.

Demà el dia encara serà variable i una mica insegur en moltes comarques de Girona i de Barcelona. Hi haurà estones de cel mig ennuvolat i possibilitat d'algun ruixat aïllat entre el Maresme, el Vallès Oriental, la Selva, la Garrotxa i el Ripollès. El cap de setmana farà sol a tot arreu i no hi haurà tempestes de tarda al Pirineu. A la serralada diumenge a la tarda el temps serà més insegur que dissabte, però fins dilluns les tempestes no hi tornaran a aparèixer de manera destacable.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Avui començarà a pujar la temperatura al Pirineu i en algunes comarques de l'extrem oest, però fins dissabte el termòmetre es mantindrà a ratlla a les comarques de l'est. A partir de diumenge tornarà la calor intensa. La setmana que ve començarà amb temperatures fins a 10 graus més altes que avui en algunes comarques interiors de Girona i de Barcelona. A partir de diumenge s'obrirà un període de 3 o 4 dies en què, si bé no hi haurà una onada de calor, la sensació tèrmica se situarà al voltant dels 35 graus i la calor costarà molt més d'empassar.

Demà la tramuntana bufarà encara més que els últims dies al nord de la Costa Brava. A les platges més exposades a nord divendres el vent arribarà a bufar amb cops de fins a 50 km/h, fet que provocarà que apareguin més banderes grogues a les platges que els últims dies. El cap de setmana no estarà exempt de vent. Dissabte i diumenge el garbí es deixarà sentir en moltes platges al migdia, però no bufarà amb ganes.