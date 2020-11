Cel enteranyinat i possibles plugims al final del dia

Comencem una jornada amb un cel serè o amb alguns núvols prims a tot el país, tot i la presència d'algunes boires i núvols baixos. Una matinada freda i amb manca de vent han afavorit la formació de bancs de boira compactes i estrats baixos a la depressió Central, a la vall de l'Ebre, a punts del prelitoral i a la Costa Brava. Fruit d'aquest estancament de l'aire a les planes i fondalades, l'ambient ha estat fred, veient-se algunes glaçades febles a algunes valls del Pirineu. Destaquem les següents mínimes d'aquest matí o matinada

Puigcerdà: -1 ºC

El Pont de Suert: -2 ºC

Das: -5 ºC

Núria: -1 ºC

Girona: 7 ºC

Lleida: 6 ºC

Horta de Sant Joan: 7 ºC

Tarragona: 13 ºC

Viladecans: 11 ºC

651x366 Temperatures màximes previstes per dissabte Temperatures màximes previstes per dissabte

Els bancs de boira a l'interior els hi costarà esvair-se i a la resta del territori predominarà el sol, malgrat la presència d'algunes teranyines, en forma de núvols prims. Només augmentarà la nuvolositat a la tarda o vespre, amb el pas d'una línia de nuvolositat més compacte que podrà deixar algunes gotes, en general, plugims febles, més probables a l'oest i sud de Catalunya. Durant les hores centrals de la jornada les temperatures no passaran dels 20 ºC a la costa i a l'interior es mouran entre els 15 ºC i 17 ºC, quedant una mica més baixes allà on es mantinguin les boires o els estrats baixos.

Per diumenge tornarem a veure alguns bancs de boira a l'interior i núvols baixos enganxats a la façana costanera, sent les restes d'aquesta banda de nuvolositat que podrà deixar algun darrer plugim de matinada o primera hora del dia. A la resta del país apareixeran alguns núvols prims, però, en general, el sol serà el protagonista, amb temperatures lleugerament més altes i màximes que remuntaran fins als 21 ºC o 22ºC. A cotes altes del Pirineu l'ambient serà una mica més fresc i a les valls es registrarà alguna glaçada feble. Al final del dia augmentarà la nuvolositat al Pirineu més occidental i no es descarta algun plugim, en forma de neu per damunt dels 2400 o 2500 m (sobretot cap a la Vall d'Aran o al nord del Pallars Sobirà).

Per dilluns s'entreveu un petit canvi en el temps amb l'arribada d'una nova banda de nuvolositat que podrà deixar precipitacions febles , més probables al Pirineu, amb una cota de neu al voltant dels 2500 m. S'esperen xàfecs febles que al nord-est i, al final de la jornada, també podran caure al litoral sud i central.