Cel mig tapat a l'espera de ruixats durant la nit

L'augment dels núvols ha fet que aquest dimarts hagi començat amb temperatures més altes que ahir en algunes comarques del sud de Catalunya, mentre que al nord ha fet més fresca. De matinada el termòmetre ha baixat fins a 1 grau a Das, 4 a Puigcerdà i al Pont de Suert, i 5 a Sort. Aquest migdia la temperatura serà clarament més baixa que ahir a la costa, on moltes màximes es quedaran de 3 a 5 graus més curtes que ahir, mentre que al Pirineu l'ambient serà per contra una mica més suau.

Si ahir el vent bufava sec de l'oest, avui bufarà humit d'entre llevant i gregal. Amb el pas de les hores els núvols aniran a més, sobretot a la costa, però el cel també s'anirà enterbolint en comarques interiors i del Pirineu. Tot i l'augment dels núvols, avui els ruixats seran escassos. Al vespre el temps serà cada cop més insegur, però només a les Terres de l'Ebre i en algunes comarques de Girona s'hi arribaran a escapar ruixats puntuals.

A mesura que avanci la nit el temps serà cada cop més inestable. De matinada els ruixats es faran més protagonistes i cal tenir en compte la possibilitat d'algunes tempestes a les Terres de l'Ebre i en menys grau en altres comarques de Tarragona. Entre la matinada i demà a primera hora el risc de ruixats augmentarà en general, però en molts casos seran pluges poc abundants. Només al Pirineu, al Prepirineu i en alguns sectors de l'altiplà central hi podria ploure de forma també destacable.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes fins demà al migdia Acumulacions de precipitació previstes fins demà al migdia

Demà amb el pas de les hores farà cada cop més sol i el dia s'acabarà amb grans clarianes. Dijous passarà al revés: el dia començarà amb pocs núvols però a la tarda i vespre plourà a tot arreu. En general les pluges de dijous seran més abundants i extenses que les de demà, uns ruixats que deixaran entre 10 i 20 l/m2 en moltes comarques, i fins i tot quantitats més abundants en alguns casos. Divendres, dissabte i diumenge seran dies més típics de primavera, amb sol als matins i ruixats i tronades durant la tarda. Seran xàfecs més dispersos i de poca estona però que afectaran força comarques.

La temperatura es mantindrà a ratlla durant tota la setmana. Tot i que hi hagi pujades i baixades, en general l'ambient no tornarà a ser d'estiu com a mínim fins ben entrada la setmana que ve. Demà el termòmetre repuntarà a la costa i al prelitoral, sobretot a l'Empordà, però el vent moderat farà que la sensació tèrmica no sigui gaire alta. La resta de la setmana també serà molt primaveral, amb temperatures per sota dels 25 graus al migdia i la majoria de mínimes per sota dels 15. La primavera s'instal·la altra vegada.