Fins a 25 graus de diferència entre el matí i el migdia

Les glaçades i gebrades han tornat a marcar les primeres hores d'aquest dijous. Tot i que en general aquest matí la temperatura no ha sigut tan baixa com ahir, en els llocs on ahir encara bufava el vent el termòmetre no ha tocat fons fins avui. A Perpinyà, per exemple, avui la temperatura ha baixat fins als 2 ºC graus, 7 graus menys que ahir, i a Tortosa avui a primera hora hi havia 4 ºC, mentre que ahir, 8.

D'entre les temperatures mínimes més baixes d'avui destaquem:

Das, -8 ºC

Guardiola de Berguedà, -5 ºC

El Pont de Suert, -5 ºC

Artesa de Segre, -4 ºC

Ripoll, -4 ºC

Girona, -4 ºC

Mollerussa, -4 ºC

Olot, -3 ºC

Vic, -3 ºC

Tremp, -3 ºC

Lleida, -3 ºC

Manresa, -2 ºC

Sant Pere Pescador, -1 ºC

Solsona, -1 ºC

Tortosa, 4 ºC

Tarragona, 7 ºC

Barcelona (Raval), 9 ºC

Al migdia la temperatura pujarà amb força. Ahir al migdia a Girona es va arribar fins als 18 graus, és a dir 23 graus més que a primera hora; i a Das, dels -10 ºC del matí es va passar als 15 ºC del migdia. Són dies en què és difícil vestir-se i molt fàcil caure en un refredat.

Això seguirà sent així durant els dies vinents: l'anticicló persistirà fins ben entrada la setmana que ve, i només un petit front aportarà aquest divendres alguns núvols prims i remourà lleugerament l'aire al Pirineu. Per tant cal esperar un cap de setmana amb molt de sol arreu, amb algunes boires matinals, i amb un fort contrast entre el fred i la humitat del matí i la temperatura molt suau i agradable del migdia. Hi haurà matisos entre un dia i l'altre: demà al migdia la temperatura podria arribar fins als 20 ºC en algunes comarques interiors de Girona, i dissabte en canvi tornarà a recular lleguerament.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i demà al migdia Diferència de temperatura prevista entre avui i demà al migdia

Per ara els mapes del temps no conviden a l'optimisme sobre la possibilitat de pluges o nevades a llarg termini. Si bé és cert que a partir del cap de setmana que ve la incertesa augmenta, encara no hi ha indicadors clars que facin pensar en la possibilitat de pluges o nevades. Tampoc no hi haurà grans canvis en les masses d'aire. Ens espera una segona part del novembre amb l'aire estancat, i per tant amb contaminació elevada i fred concentrat només a les primeres hores del dia.