Temporal de pluges intenses per començar el cap de setmana

Aquest dissabte comença molt plujós, amb precipitacions que ja afecten gran part del territori català de forma més o menys intensa. Les precipitacions més destacables fins al moment s’han donat a la meitat oest de Catalunya amb els registres següents:

15 litres/m2 a Alguaire,

15 litres/m2 a Aitona,

14 litres/m2 a Alcarràs o Seròs,

13 litres/m2 a La Granadella o Ulldemolins,

12 litres/m2 a Torroja del Priorat,

La tendència és que durant aquest matí les precipitacions més intenses i extenses es traslladin cap a la meitat est, on fins i tot podran ser abundants o molt abundants. Es podrien superar els 20 litres/m2 en molts casos abans del migdia, al voltant de la Costa Brava especialment.

540x306 Probabilitat de que es superin els 20 litres/m2 durant dissabte / Model GFS 0.25 / ARA méteo Probabilitat de que es superin els 20 litres/m2 durant dissabte / Model GFS 0.25 / ARA méteo

De cara al migdia i la tarda, les precipitacions haurien de desaparèixer a la meitat oest i sud del territori on ja hi pot bufar amb força el mestral, especialment cap a les Terres de l’Ebre. A la resta del territori, el risc de precipitacions seguirà present durant bona part de la tarda i fins al vespre, cap a les comarques de Barcelona i Girona. Durant la nit, el temporal de pluges aniria a la baixa i les precipitacions haurien d’anar enretirant-se mar endins. Durant tot l’episodi de pluges, es poden superar els 50 litres/m2 cap a zones del litoral nord especialment.

540x306 Acumulació de precipitació prevista per dissabte / Model GFS 0.25 / ARA méteo Acumulació de precipitació prevista per dissabte / Model GFS 0.25 / ARA méteo

D’altre banda, destacarem més factors que us poden sorprendre. La cota de neu podria baixar fins als 700 metres al nord-est. Per tant, a la Serralada Transversal i Montseny, la neu pot fer presència en força indrets de forma abundant, així com també al Pirineu i Prepirineu oriental.

540x306 Ratxes màximes de vent previstes per dissabte / Model GFS 0.25 / ARA méteo Ratxes màximes de vent previstes per dissabte / Model GFS 0.25 / ARA méteo

Els altres dos factors a destacar i que van lligats de la mà, són el vent i l’estat de la mar. El gregal bufarà fort a molt fort especialment a la Costa Brava i costa central. El mestral a partir de la tarda també bufarà amb ganes a la meitat sud del país. El mar serà un altre factor a destacar també, el mateix vent de gregal, farà que s’alteri notablement l’estat de la mar a partir del migdia. Durant la tarda, les onades podrien fregar els 3 metres entre la Costa Brava sud i costa central, però cap a, arxipèlag balear es podrien superar els 6 metres.

Diumenge de rams...

540x306 Acumulació de precipitació prevista per diumenge / Model GFS 0.25 / ARA méteo Acumulació de precipitació prevista per diumenge / Model GFS 0.25 / ARA méteo

De cara a diumenge, el temporal de pluges ja serà història. Tot i això, els models no ens acaben de mostrar una millora clara del temps. Els cels encara seguiran força ennuvolats en molts indrets del territori i haurem d’estar atents de nou a possibles ruixats a partir de migdia.

L’inici de la setmana santa...

Ara com ara, es veu un inici de la setmana santa encara insegur. Dilluns el començarem amb més sol al matí, però de cara a la tarda encara es podran reproduir alguns ruixats a la meitat est de Catalunya. Ambient força fred, les temperatures no pujarien encara.

540x306 Acumulació de precipitació prevista per dilluns / GFS 0.25 / ARA Méteo Acumulació de precipitació prevista per dilluns / GFS 0.25 / ARA Méteo

De cara a dimarts, dimecres i dijous sembla que l’anticicló de les Açores se’ns voldria posar al damunt amb un temps força estable i una notable pujada de temperatures que ens portaria ja si, a un ambient molt més primaveral. A finals de setmana, una nova borrasca, ens podria portar de nou precipitacions, però això s’haurà d’anar confirmant ja que encara falten força dies.