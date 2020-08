Inici de setmana més agradable a l'espera d'un nou episodi de calor molt forta

Aquesta nit ha sigut de més bon dormir. En moltes comarques de Ponent i del Pirineu el termòmetre ha baixat per sota dels 15 graus i, malgrat que la xafogor encara ha sigut molt notable a la costa, fins i tot aquí ha baixat sensiblement la temperatura. A Lleida la temperatura no baixava tant des del 16 de juliol. Al centre de Barcelona, els 24,1 graus d'avui són la mínima més baixa des del 8 d'agost. Aquest any ja hi ha hagut 14 nits tòrrides (temperatura mínima superior als 25 graus) al centre de Barcelona: només l'estiu del 2015 n'hi va haver més, llavors van ser 18.

Avui i sobretot demà seran dies de temperatures més agradables també al migdia. Demà en alguns sectors del Pirineu i de la Catalunya Central fins i tot es començarà a notar una sensació de final d'estiu. Un engany total, ja que la segona part de la setmana estarà marcada encara per una calor molt intensa.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Aquest matí i migdia caldrà estar atents a la possibilitat d'alguns ruixats locals però intensos al Camp de Tarragona o en comarques de l'altiplà central. A primera hora ja se n'han format alguns dins del mar, i al llarg del matí aquests aiguats sobtats poden tocar terra. El Meteocat té actiu un avís per intensitat de pluja entre el Garraf i el Montsià, i considera el perill alt al Baix Camp. A la tarda es podrien escapar també alguns ruixats molt aïllats al Pirineu i al voltant de la serra de l'Albera. En general avui serà un dia de sol i núvols prims.

Demà els núvols aniran a més. Les estones de cel mig ennuvolat afectaran qualsevol comarca i en alguns moments els núvols seran fins i tot abundants. Dimarts serà un dia insegur: gairebé a qualsevol comarca es podrà escapar alguna gotellada, però els ruixats més destacables cal esperar-los al Pirineu i a la Catalunya Central. Al Pirineu algunes tempestes podrien descarregar força aigua en poca estona.

A partir de dimecres el termòmetre repuntarà i tornarem a encadenar quatre o cinc dies amb màximes per sobre dels 35 graus a Ponent i sensacions tèrmiques fins i tot més altes a la costa. Probablement divendres serà el dia de més calor d'aquesta setmana: una jornada amb màximes que fregaran els 40 graus a Ponent, un pic de calor plenament canicular tot i que ja serem fora del clàssic període de calor més dura de l'estiu. La calorada també afectarà les temperatures nocturnes, tornaran les nits tòrrides al voltant de Barcelona i les nits també de mal dormir en molts indrets de la costa.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres

En tot cas, el final d'aquesta calorada es dibuixa clarament als mapes del temps. A partir de diumenge i en l'inici de la setmana que ve tornarem a una sensació molt més similar a la d'avui o demà, una refrescada que no té pinta de final d'estiu, sinó de normalització de la temperatura.

La segona part de la setmana estarà marcada pel domini del sol. A partir del cap de setmana podrien començar a rebrotar alguns ruixats al Pirineu, però res fa pensar en cap altra situació de tempestes importants ben bé fins diumenge.