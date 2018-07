Inici de setmana amb temperatures de sensació per sobre dels 35º

Matí de núvols baixos a la Catalunya Central, al sud de la Costa Brava, i també de cel mig ennuvolat al Pirineu. L'elevada humitat serà un dels ingredients del dia i farà que avui la temperatura de sensació arribi a escalar fins i tot per sobre dels 35º al migdia. Avui la temperatura real no serà especialment alta en general, però la xafogor farà suar de valent a prop de la costa.

540x306 Temperatura màxima prevista per a aquest dilluns Temperatura màxima prevista per a aquest dilluns

En general avui hi haurà més sol que núvols, però la humitat formarà núvols baixos que mantindran el cel mig ennuvolat a estones, sobretot al matí i al vespre. A la tarda fins i tot és possible que s'escapin alguns xàfecs puntuals, especialment al voltant del Montseny i a la serralada Transversal, en punts d'Osona, de la Selva, o de la Garrotxa i el Ripollès. Ruixats de poca estona.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a avui dilluns Acumulacions de precipitació previstes per a avui dilluns

Els dies vinents el temps serà molt estable i tranquil. Demà ja hi haurà menys núvols baixos, i aquesta serà la tònica de bona part de la setmana. Domini del sol i poques nuvolades fins i tot en punts de muntanya. A partir de divendres i de cara al cap de setmana reapareixeran algunes tempestes de tarda al Pirineu, i és possible que els xàfecs de poca estona arribin fins a la Catalunya Central, però res fa pensar en ruixats extensos ni en un canvi de patró en el temps en general.

540x306 Probabilitat en tant per cent que plogui en algun moment de divendres Probabilitat en tant per cent que plogui en algun moment de divendres

La temperatura es mantindrà molt alta fins dijous, i de fet demà i dimecres les màximes encara pujaran una mica més a l'interior. Temperatures reals o de sensació al voltant dels 35º cada migdia. Divendres i el cap de setmana no és que hagi d'entrar aire molt fresc, però si més no s'enretirarà la massa d'aire més càlid, la temperatura baixarà dos o tres graus en general.

A més llarg termini no s'insinua per ara un canvi brusc de temps com a mínim fins al dia 15. L'escenari més probable és que després de la lleguera baixada del cap de setmana, la calor torni a repuntar la setmana que ve. Calor intensa sense arribar, tampoc en aquest cas, a valors extraordinaris.