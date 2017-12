Migdies de fins a 20 graus per tancar l'any

El vent provoca canvis de masses d'aire i de temperatura que desorienten el termòmetre. Aquest matí ha tornat a glaçar amb força al Pirineu i en moltes comarques de Girona i de la Catalunya Central, on el vent s'ha fet menys protagonista. D'entre les temperatures mínimes d'aquesta matinada destaquem:

Puigcerdà, -7º

El Pont de Suert, -7º

Vilobí d'Onyar, -6º

Girona, -5º

Vic, -5º

Sort, -5º

Ripoll, -5º

Guardiola de Berguedà, -5º

Caldes de Montbui, -2º

Cervera, 1º

Lleida, 4º

Barcelona, 7º

Tarragona, 9º

Aquest migdia l'ambient serà similar al d'ahir en molts indrets, però a les comarques de Girona i de Barcelona la temperatura es quedarà bastant més curta que ahir. A mitja tarda d'avui hi tornarà a haver ratxes de 80 o 90 km/h en punts del Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i a cotes altes del Pirineu occidental. El Meteocat manté per avui l'avís de perill alt per vent al Pirineu i Prepirineu, al Camp de Tarragona i al Penedès. A la majoria de comarques avui el mestral no serà tan protagonista com ahir.

540x306 Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda i vespre Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda i vespre

540x306 Avís de situació meteorològica de perill per vent previst per avui / METEOCAT Avís de situació meteorològica de perill per vent previst per avui / METEOCAT

A la tarda el pas d'un front reactivarà la nevada al nord del Pirineu, amb una cota que rondarà els 1.000 metres. A la resta avui predominarà el sol, i a la tarda en tot cas augmentaran les bandes de núvols prims.

Per demà, dissabte i diumenge esperem el pas de més sistemes frontals, tots ells pocs actius. Demà al matí tornarà a nevar al Pirineu, però de manera molt més testimonial. En general aquests fronts faran que el cel es mantingui mig ennuvolat o fins i tot tapat en alguns moments, però no faran ploure.

Tot i els núvols, la temperatura pujarà clarament els dies vinents, tant de dia com de nit. Dissabte i diumenge les màximes arribaran a ser entre 4 i 8 graus més altes que avui. Arribarem al canvi d'any amb un ambient molt suau per a l'època, i, tot i que el dia 1 tornarà a fer fred, en general la perspectiva dels pròxims deu dies és de pocs moments d'ambient clarament d'hivern.

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui dissabte Diferència de temperatura prevista entre avui dissabte

Un dels ingredients de la nit de Cap d'Any podria tornar a ser el vent molt fort en algunes comarques. En sectors com el Camp de Tarragona les ratxes podrien tornar a ser de més de 100 km/h precisament durant la nit del 31.

540x306 Cops de vent màxims previstos per la tarda i vespre del dia 31 Cops de vent màxims previstos per la tarda i vespre del dia 31

El cap de setmana deixarà de nevar al Pirineu, però probablement durant la setmana que ve arribin més fronts actius a la serralada. A la majoria de comarques, però, les opcions de pluja més o menys destacable són baixes com a mínim fins a Reis.