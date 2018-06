La méteo en 1 minut: la calor augmentarà però no es farà insuportable

A poc a poc, cada vegada costa més dormir a la nit. Avui les temperatures mínimes més altes no s'han produït a Barcelona, sinó a l'Alt Empordà, on la tramuntana reescalfada ha comportat que la mínima a Roses quedés en 22,8º. Aquest migdia la calor serà molt semblant a la d'ahir, amb màximes prop dels 35º a Ponent i a les Terres de l'Ebre, i calor clarament d'estiu però sense excessos en general.

Els dies vinents la temperatura continuarà pujant, però el pic de calor que s'espera per dijous i divendres ha quedat una mica rebaixat en l'actualització dels mapes del temps d'avui. Al centre de la setmana la temperatura s'enfilarà una mica més, però la calorada no s'entreveu ni especialment intensa ni tampoc gaire llarga.

Dijous i divendres les màximes saltaran per primer cop aquest any per sobre dels 35º en diferents indrets de Ponent, però el cap de setmana la temperatura ja s'anirà normalitzant. Ni la pujada ni la baixada de la temperatura seran gaire marcades. De manera que tot fa pensar ara com ara en una nit de revetlla clarament d'estiu, amb una temperatura molt normal per l'època.

540x306 Temperatura màxima prevista per a divendres Temperatura màxima prevista per a divendres

Avui el sol predominarà a tot arreu, però demà ja començaran a créixer nuvolades en llocs de muntanya. Demà i dijous s'escaparan alguns xàfecs de tarda en indrets del Pirineu, i sembla que la inestabilitat fins i tot augmentarà una mica de cara al cap de setmana. Res fa pensar en ruixats extensos el cap de setmana de Sant Joan, però sí que és probable que les tempestes de tarda s'estenguin per més indrets del Pirineu i Prepirineu, i que fins i tot puguin arribar puntualment a algunes comarques interiors. Encara és aviat per precisar-ho.

Som a les portes dels primers dies de calor canicular de l'any, coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu dijous al migdia, però mirant a llarg termini res fa pensar que hàgim d'entrar en una fase de calor especialment angoixant i llarga en el tram final del mes de juny.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dimecres Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dimecres

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a dijous Acumulacions de precipitació previstes per a dijous