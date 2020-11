Pluges cada cop més a l'oest en el dia més fred de la setmana

La baixada de la temperatura ja es fa evident aquest matí. La d'avui no ha sigut una nit freda, però el dia ha començat amb entre 2 i 5 graus menys que ahir a la majoria de comarques. Al migdia continuarà la baixada de la temperatura que ja es va notar clarament ahir. Aquest migdia moltes màximes seran entre 2 i 4 graus més baixes que ahir: al centre del dia el termòmetre es mourà entre els 12 i els 17 graus en general. Com més a Ponent més fred farà, com més a la costa menys es percebrà el canvi.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Aquesta nit ha plogut amb ganes en moltes comarques centrals i de l'oest. Entre les precipitacions més abundants entre ahir i avui a les 8 del matí destaquen (en l/m 2):

Camarasa, 45

Torredembarra, 40

Sant Romà d'Abella, 40

Núria, 38

El Vendrell, 28

Sabadell (Parc Agrari), 27

Montserrat, 26

Lleida, 25

Sant Sadurní d'Anoia, 22

Tàrrega, 20

Terrassa, 20

Mollerussa, 19

Alforja, 15

Barcelona (Raval), 11

Tarragona, 8

La cota de neu ha baixat fins als 1.100 metres segons el Meteocat. Per sobre dels 2.000 metres hi ha hagut acumulacions de més de 10 centímetres, per exemple al port de la Bonaigua i a Certascan. Amb el pas del matí les pluges s'aniran quedant cada cop més arraconades a l'oest. A Ponent hi seguirà plovent fins al migdia, però en canvi a la Costa Brava s'obriran ràpidament algunes clarianes. Aquesta tarda deixarà de ploure en general, però encara es podrien escapar alguns xàfecs sobtats a les Terres de l'Ebre.

Demà les precipitacions es concentraran sobretot al País Valencià, però a la tarda tornarà a ploure amb ganes a les Terres de l'Ebre, on a última hora s'hi podrien produir fins i tot aiguats de 30 o 40 l/m 2 en poca estona. La nit de dijous a divendres probablement s'escaparan algunes gotes en moltes altres comarques, però tot fa pensar que serà dissabte el dia en què plourà més i de forma més extensa a Catalunya. Els models de previsió continuen apuntant cap a un inici del cap de setmana amb pluja a tot arreu i precipitacions abundants al Pirineu i en alguns sectors de la costa. La tongada de pluja s'entreveu curta, fins al punt que diumenge és probable que el sol ja domini a tot arreu.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per dissabte Acumulacions de precipitació previstes per dissabte

El fred que avui es notarà de forma clara no serà la tònica de la resta de la setmana. La temperatura tornarà a pujar ràpidament, i si bé els núvols i la pluja dels dies vinents evitaran temperatures gaire altes al migdia, de nit no farà gens de fred. Entre diumenge i dilluns el termòmetre fins i tot tornarà a superar els 20 graus en moltes comarques de la costa i del prelitoral. Cap a mitjans de novembre sembla que lentament la temperatura anirà reculant, però no hi ha indicis de cap entrada d'aire fred que pugui acostar l'hivern a mitjà termini.

El vent es deixarà sentir moderat a la costa, sobretot entre demà a la tarda i divendres. No hi haurà ratxes fortes però a la Terres de l'Ebre sí que arribarà a bufar amb cops de 50 o 60 km/h. Un vent allevantat que farà que el mar estigui més alterat, amb onades d'entre un i dos metres de cara a demà i l'inici del cap de setmana.