Plugims i nevades en un dimarts clarament d'hivern

Matí amb temperatura bastant similar a la d'ahir. El vent continua impedint les glaçades fortes, però avui en general serà un dia més fred que ahir, sobretot al migdia. Amb el pas de les hores els núvols aniran a més i el cel quedarà tapat en molts indrets. Aquesta tarda, a més a més, hi haurà alguns plugims i xàfecs sobtats en força comarques. En general seran pluges ben minses, però a les Terres de l'Ebre, a Ponent, i al Pirineu i Prepirineu les precipitacions podran ser més destacables. Atents a la cota de neu perquè tornarà a ser baixa: se situarà al voltant dels 1.000 metres, i en alguns punts del Pirineu i Prepirineu podria caure fins als 600 o 700 metres.

Durant les últimes hores la neu ha deixat fins a 60 cm en punts alts del Pirineu Occidental, i fins i tot en indrets del Pirineu Oriental com Núria el gruix ha arribat als 20 cm de neu nova. Nevada molt abundant altra vegada, sobretot al vessant nord.

L'última nevada ha deixat fins a >50 cm de gruix a cotes altes del Pirineu, amb neu molt redistribuïda pel vent

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Els núvols faran que moltes temperatures màximes rondin entre els 8 i els 12 graus. A la tarda el vent de mestral tornarà a bufar amb ganes a les Terres de l'Ebre i en punts del Pirineu. El vent serà la tònica de tota la setmana. Demà al matí reforçarà la sensació de fred en moltes comarques de la meitat sud de Catalunya i en punts del Pirineu, i tant dijous com sobretot divendres i dissabte les ventades tornaran a ser fortes en moltes comarques, ja no només en indrets on el vent sol ser habitual.

540x306 Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda i vespre Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda i vespre

Els pròxims dies arribaran més sistemes frontals. Demà farà més sol que avui, però a la tarda i vespre tornarà a nevar en molts punts del Pirineu occidental i cauran alguns xàfecs també en comarques de la meitat oest. Com més a prop de la costa és menys probable que arribi a ploure.

Entre dijous al vespre i divendres arribarà un front més actiu que –aquest sí– farà ploure gairebé arreu i fins i tot deixarà pluges destacables en força comarques. La cota de neu pujarà momentàniament per sobre dels 1.500 metres, però en l'inici del cap de setmana pot tornar a nevar fins al fons de les valls del Pirineu. El cap de setmana no és probable que hi hagi cap tongada de pluja o neu destacable, però dissabte encara podria nevar al Pirineu i tampoc és descartable que caiguin alguns xàfecs sobtats en comarques de Girona. Caldrà seguir-ho.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per divendres Acumulacions de precipitació previstes per divendres

La temperatura farà pujades i baixades pronunciades els dies vinents. Demà l'ambient no serà gaire diferent al d'avui, però entre dijous i divendres el termòmetre s'enfilarà fins a 5 graus en moltes comarques. Tornarem a màximes de fins a 15 graus, però només de forma transitòria, ja que dissabte i diumenge tornarà a fer fred de ple hivern.