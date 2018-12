Poques opcions de pluges o fredorades durant els pròxims deu dies

La boira continua ben assentada a la vall de l'Ebre, i aquest matí ha tornat a aparèixer fins i tot en àmbits com el Vallès o el Gironès. Avui serà un dia sense grans canvis en el temps, però caldrà tenir en compte a última hora l'entrada el vent de mestral, que si bé aquest dijous ja va començar a bufar a l'Ebre, avui es farà sentir amb molta més força. A la tarda la boira s'aixecarà en més indrets que ahir. Aquest migdia l'ambient serà un a mica més fred que ahir en general, però en alguns punts de la Depressió Central és probable que la temperatura pugi una mica respecte dies anteriors.

El pas d'un front durant la nit farà que demà al matí el cel estigui més tapat que avui, no plourà ni nevarà gairebé enlloc, però especialment al matí els núvols seran abundants en algunes comarques de l'est. Diumenge també circularan bandes de núvols prims, però en conjunt hi haurà més clarianes que demà.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

El Servei Meteorològic de Catalunya té actiu un avís per fort vent a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, i en algunes comarques del vessant nord del Pirineu. Aquest vespre i demà al matí el mestral podria bufar amb ratxes de fins a 90 o 100 km/h en alguns indrets d'aquests àmbits. Diumenge el vent revifarà, altre cop sobretot a les Terres de l'Ebre, però no bufarà tan fort com aquesta pròxima nit.

540x306 Cops de vent màxims previstos per avui a la tarda i vespre Cops de vent màxims previstos per avui a la tarda i vespre

L'entrada d'aquest vent per la vall de l'Ebre farà que la boira s'aixequi els dies vinents. A Ponent a partir de demà els dies no hi seran tan grisos i humits com durant bona part d'aquesta setmana. Malgrat aquest canvi en el temps, la pluja no arribarà a curt termini. És possible que entre dijous i dissabte que ve arribin borrasques més actives que provoquin algunes nevades al Pirineu Occidental, però difícilment la pluja s'estendrà per gaires indrets durant els pròxims deu dies.

La possibilitat d'una fredorada s'ha diluït en els mapes del temps a llarg termini. La setmana que ve la temperatura seguirà fent petites pujades i baixades però no hi haurà canvis destacables. Continuarà aquest ambient molt més de tardor que no pas d'hivern. Hi ha poques opcions d'una fredorada abans del 20 de desembre.