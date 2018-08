Tempestes de tarda i un possible esclafit al Lluçanès

La calor ha tornat a ser molt intensa aquest diumenge. A Vinebre el termòmetre s'ha enfilat fins a 42 ºC, a Tortosa fins a 41 ºC, a Riudoms fins a 40 ºC, i fins a 38 ºC a Lleida i a l'aeroport de Girona. La calor, combinada amb una lleugera entrada d'aire més fresc a les capes mitjanes i altes de la troposfera, ha afavorit la formació de xàfecs i tronades a força comarques de l'interior i el Pirineu.

Els xàfecs han sigut locals i en general no han deixat grans quantitats de precipitació. Però entre les pluges d'aquesta tarda cal destacar la que hi ha hagut al Lluçanès. La pluja ha caigut amb molta força a l'entorn de Prats de Lluçanès, on en pocs minuts ha deixat fins a 20 litres d'aigua per metre quadrat, i ha anat acompanyada de fortes ratxes de vent. També s'han acumulat 23 litres a Santa Eulàlia de Riuprimer, 8 litres a la Quar, 7 a Das o 51 a la cota 2.500 m d'Espot.

La tempesta del Lluçanès pot haver generat un possible esclafit, un fenomen que consisteix en un corrent sobtat d'aire descendent que es produeix a la part central d'un núvol de tempesta. La columna d'aire impacta bruscament amb la superfície i s'estén en diverses direccions causant desperfectes. Caldrà esperar al treball de camp posterior dels especialistes per poder-ho verificar. Tot i que, aparentment no ha causat danys, les imatges són realment espectaculars:

