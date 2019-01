Pujada de la temperatura abans d'una altra potent entrada d'aire fred

Un matí més el vent evita moltes glaçades, avui les temperatures més baixes s'han produït al Pirineu i en algunes comarques de Girona i de la Catalunya Central. La temperatura continua sent molt baixa a les cotes altes del Pirineu. D'entre les temperatures mínimes d'avui en destaquem:

Boí (cota 2.500), -13º

Puigcerdà, -6º

Guardiola de Berguedà, -5º

El Pont de Suert, -5º

Olot, -4º

Girona, -3º

Vic, 1º

Sant Cugat del Vallès, 3º

Lleida, 5º

Barcelona (Zoo), 7º

Amposta, 9º

Tarragona, 9º

Aquest matí el vent continuarà bufant molt fort a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona especialment, però a mesura que avanci la jornada anirà perdent força. D'aquesta nit destaquen els cops de vent de 105 km/h a Mas de Barberans, el de 95 del Perelló, i els 84 km/h de l'aeroport de Reus. Avui farà més sol que ahir en general, tot i que el vent ha format alguns núvols de matinada en comarques del sud de Catalunya. Aquest matí encara nevarà tímidament al vessant nord del Pirineu, al vespre el pas d'un altre sistema frontal pot reactivar tímidament les nevades, i també cauran algunes gotes en comarques de Ponent i de les Terres de l'Ebre.

La borrasca més important del que ens queda de setmana arribarà entre demà a ultima hora i divendres al matí. La nit de dijous a divendres la pluja s'estendrà gairebé arreu i sobretot deixarà precipitacions destacables en comarques de Lleida i a la Catalunya Central. Xàfecs irregulars que divendres podrien fins i tot anar puntualment acompanyats de tempesta en algun cas.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per divendres Acumulacions de precipitació previstes per divendres

La cota de neu pujarà fins a superar els 1.500 metres, però entre divendres al vespre i dissabte al matí tornarà a nevar fins a les cotes més baixes del Pirineu. Dissabte encara serà un dia variable, amb nevades al Pirineu i alguns xàfecs sobtats en comarques de Girona i a les Balears, però com més avanci el cap de setmana més bon temps farà.

El canvi de masses d'aire farà que la temperatura pugi i baixi sobtadament els dies vinents. Demà serà un dia molt més suau que els últims, sobretot a la costa on molts termòmetres s'enfilaran per sobre dels 15º. El cap de setmana, en canvi, l'ambient tornarà a ser de ple hivern. Una nova entrada d'aire fred farà que les matinades de diumenge i dilluns glaci de forma bastant general, alguns termòmetres baixaran fins i tot per sota dels -5º a l'interior

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

El vent seguirà bufant els dies vinents. Entre aquest vespre, demà i divendres es deixarà sentir sobretot en punts de la costa i del prelitoral, un vent molt aponentat i sec que bufarà amb cops de fins a 50 km/h. El cap de setmana és bastant probable que torni a bufar amb ratxes fortes a l'Empordà, a les Terres de l'Ebre i al Pirineu.