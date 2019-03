Ruixats puntuals i ambient de final d'hivern

Aquest dimarts ha començat amb un ambient molt similar al d'ahir. Tot i que a cotes altes l'entrada d'aire fred es nota clarament, a les cotes baixes els núvols han evitat que aquesta nit fos gaire freda. Al migdia tampoc hi haurà grans canvis respecte ahir: ambient de final d'hivern amb temperatures que en general se situaran al voltant dels 15 graus.

Avui serà un dia mig ennuvolat en moltes comarques de l'est. Amb el pas del matí les clarianes aniran a més, però a la tarda es formaran nuvolades que podrien deixar ruixats puntuals en àmbits com el Penedès, el Vallès i la Catalunya Central, que en tot cas serien xàfecs poc abundants i de poca estona allà on apareguessin. També continuaran les nevades al vessant nord del Pirineu, sobretot durant el matí. La inestabilitat es concentrarà sobretot a les Balears i en alguns punts del País Valencià, on sí que plourà amb més ganes i de forma més extensa.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Demà al matí farà més fred que avui, reapareixeran les glaçades a les valls del Pirineu i fins i tot en alguns punts de la Catalunya Central. L'últim dia de l'hivern serà força hivernal, amb temperatures al migdia encara curtes i vent de gregal moderat a la costa que afavorirà la sensació de fred. Farà sol en general a Catalunya, però encara hi haurà xàfecs més puntuals a les Balears i al sud del País Valencià.

La tramuntana seguirà bufant moderada avui a l'Empordà i demà el vent anirà perdent força i anirà girant a gregal, fet que farà que també es deixi sentir a la Selva i en punts del Maresme.

651x366 Cops de vent màxims previstos per avui a la tarda Cops de vent màxims previstos per avui a la tarda

Demà a les onze de la nit començarà oficialment la primavera, i això s'anirà notant més com més s'acosti el cap de setmana. A partir de divendres alguns termòmetres tornaran a arribar als 20 graus, tot i que durant la segona part de la setmana no hi haurà un brot primaveral tan marcat com altres que hem tingut les últimes setmanes. Els migdies seran agradables però no clarament d'abril.

Hi ha poques perspectives de pluja a llarg termini, perquè la segona part de la setmana estarà marcada pel sol i no hi ha indicis a llarg termini que abans que acabi el mes de març pugui arribar cap borrasca que deixi pluges o nevades destacables.