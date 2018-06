La méteo en 1 minut: la calor afluixarà a partir del cap de setmana

Avui comença oficialment l'estiu i precisament ahir es van superar per primer cop els 35 ºC en alguns indrets de Catalunya. Al Segrià, a Alcarràs es va arribar fins als 35,7 ºC i a Seròs fins als 35,2 ºC. Segons dades del Meteocat, feia deu anys que la primera temperatura de 35 ºC no trigava tant a arribar.

Avui i demà aquestes temperatures se superaran. Les màximes encara s'enfilaran una mica més, i la calor serà forta per primera vegada aquest any. Les màximes més altes s'acostaran als 40 ºC a Ponent, i a la costa el termòmetre fregarà els 30 ºC. Demà la temperatura de sensació s'acostarà als 35 ºC a prop de mar.

Temperatures màximes previstes per demà, divendres

La calor afluixarà lleugerament el cap de setmana, i es moderarà de manera més clara en l'inici de la setmana que ve. Aquest primer pic de calor es preveu, per tant, curt i sense valors extraordinaris.

Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

El sol continuarà predominant avui i els pròxims dies, tot i que a les tardes les nuvolades i els ruixats de poca estona augmentaran. Avui hi haurà més xàfecs que ahir al Pirineu, però serà sobretot demà i dissabte que els ruixats de tarda s'estendran per més punts de la serralada, i fins i tot per alguns sectors del Prepirineu i de la Catalunya Central. En general, la revetlla es presenta tranquil·la, però dissabte a la tarda s'escaparan alguns xàfecs curts.

La primera part de la setmana que ve es preveu marcada per tempestes més fortes al Pirineu i al voltant dels Ports a la tarda. Alguns ruixats podrien fins i tot arribar a Ponent, però difícilment tornarà a ploure de manera extensa abans no s'acabi el mes de juny.

Acumulacions de precipitació previstes per divendres