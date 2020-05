Temperatures de fins a 30 graus per encetar una calorada que serà llarga

Les ventades d'entre ponent i mestral continuen provocant canvis estranys de temperatura. Aquest divendres ha començat amb 7 graus menys que ahir a Girona, mentre a Manresa n'hi havia cinc més que aquest dijous al matí. De nit el vent ha bufat amb cops de fins a 63 km/h a Santa Coloma de Farners, 60 a les Planes d'Hostoles i 59 a Tortosa. En general el dia ha començat amb entre 10 i 15 graus, però a Tortosa a les set del matí ja s'havia arribat als 21.

Avui la temperatura farà un gran salt cap amunt, al migdia el termòmetre s'enfilarà més que ahir a tot arreu, però el vent d'entre ponent i mestral farà que proporcionalment la temperatura pugi més a la costa, sobretot a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre. Avui es podrien superar els 30 graus per primer cop aquest any a l'extrem sud de Catalunya, i no seria estany que fins i tot al Camp de Tarragona s'arribés a aquest valor.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Aquest divendres serà un dia enterbolit per núvols prims en moltes comarques, en general el sol predominarà, però com ja ha anat passant els últims dies els núvols seran més espessos com més al nord, a la tarda s'escaparan alguns xàfecs sobtats al Pirineu i fins i tot en alguns sectors de la Garrotxa i de l'Empordà. El vent bufarà amb cops de 50 o 60 km/h en molts punts de la costa, del prelitoral, a l'altiplà central i fins i tot a Ponent. Vent molt sec d'entre ponent i garbí.

651x366 Cops de vent màxims previstos per aquest migdia Cops de vent màxims previstos per aquest migdia

Avui i demà seran els dies de més calor a la costa, però en canvi en comarques interiors i del Pirineu la temperatura continuarà pujant a partir de diumenge i de cara a l'inici de la setmana que ve. Aquesta situació de temperatures clarament altes per a l'època s'allargarà ben bé set dies, com a mínim fins divendres que ve la calor serà intensa per ser principis de maig, tot i que en molts punts de la costa i del prelitoral a partir de diumenge el termòmetre ja marcarà entre 3 i 5 graus menys que avui.

Pel què fa a l'estat del cel demà el temps canviarà poc, a la tarda descarregaran encara alguns ruixats al Pirineu i al voltant de la serra de l'Albera, però en general només circularan bandes de núvols prims que enterboliran el cel. El vent anirà de baixa però encara es deixarà sentir moderat en moltes comarques centrals i del sud. Diumenge també circularan núvols prims, però el risc de xàfecs anirà de baixa. La primera part de la setmana que ve estarà marcada per un temps igualment amb més sol que núvols, potser en tot cas amb algunes tempestes de tarda al Pirineu al voltant de dimarts.