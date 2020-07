Tempestes de tarda a l'espera d'un pic de calor forta

Encetem una setmana que no serà tan benigna i agradable com l'anterior. Avui la temperatura pujarà més que ahir, i entre demà i dijous el termòmetre s'enfilarà fins a tocar dels valors més alts d'aquest estiu fins ara. Avui encara seran pocs els termòmetres que superin els 35 graus al migdia, però els tres pròxims dies la temperatura fregarà els 40 graus a Ponent, i fins i tot en alguns sectors del prelitoral i de la Catalunya Central se superaran els 35 graus. A la costa la xafogor també serà més forta, amb temperatures de sensació que també superaran el llindar dels 35 graus.

És molt possible que els dies vinents el Meteocat activi algun avís per calor a Ponent, però res fa pensar que aquesta hagi de ser una situació d'onada de calor generalitzada. Ni la temperatura pujarà prou ni la calor forta s'allargarà prou dies. Divendres un canvi de temps provocarà un canvi de masses d'aire, i si bé no és probable una refrescada tan marcada com la de dijous de la setmana passada, el canvi de temps sí que frenarà la calor de forma notòria de cara al cap de setmana.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per aquest dilluns Acumulacions de precipitació previstes per aquest dilluns

Aquest dilluns ha començat amb algunes tempestes i un temps insegur a l'extrem sud de Catalunya i al País Valencià. Avui predominarà el sol, però al migdia el cel pot quedar enterbolit o mig ennuvolat en comarques centrals i de la meitat sud, no és descartable fins i tot que algun xàfec o tempesta de poca estona arribi a les Terres de l'Ebre. Bona part de les tempestes, però, es formaran al Pirineu, on aquesta tarda alguns ruixats podrien ser-hi forts i acompanyats de calamarsa o pedra.

Demà la inestabilitat no serà tan marcada, el sol predominarà de forma més clara que avui, però a la tarda igualment hi haurà algunes tempestes més puntuals al Pirineu. Dimecres arribaran intervals de núvols que faran que el dia sigui més enterbolit, però els ruixats seran escassos. Dijous rebrotaran les tempestes, en aquest cas també al Prepirineu o punts de la Catalunya Central, i divendres s'entreveu el dia amb temps més insegur i amb més ruixats d'aquesta setmana. Divendres és possible que els ruixats s'estenguin fins i tot a la costa i al prelitoral en alguns moments. Difícilment aquest temps mogut seguirà durant el cap de setmana.

D'aquest inici de setmana també cal destacar el vent moderat que bufarà al sud de la Costa Brava i a vall de l'Ebre, garbí amb cops de 30 o 40 km/h sobretot al migdia. Això pot afavorir que hi hagi algunes banderes grogues a platges del Maresme i del sud de la Costa Brava, però en general avui la situació marítima serà tranquil·la.