Temps més tranquil a l'espera d'un altre front de cara a diumenge

La borrasca ja s'allunya i amb el pas de les hores avui les clarianes aniran guanyant terreny. Aquest matí encara queien ruixats puntuals al Camp de Tarragona i a l'altiplà central, però avui amb el pas de les hores anirà sortint el sol. Aquest divendres encara serà un dia de ventades fortes a les Terres de l'Ebre i en punts de l'Alt Empordà i les Balears. Fins i tot encara a la tarda el mestral bufarà fort al sud de Catalunya.

540x306 Cops de vent màxims previstos per a aquesta tarda Cops de vent màxims previstos per a aquesta tarda

Aquest matí el temporal marítim està arribant al seu punt màxim. Les boies de mesura ubicades a poques milles de la costa estan registrant onades que han arribat a superar els 7 metres a la Costa Brava, a prop de Barcelona se n'han registrat de més de 4 i en molts sectors de les Balears aquest matí hi ha onades de més de 5 metres. Amb el pas de les hores el temporal marítim anirà de baixa, però Protecció Civil manté activat el pla Inuncat a causa de la situació marítima.

El cap de setmana començarà amb un temps tranquil, assolellat i amb poques boires al matí. Demà a la tarda els núvols aniran a més, d'oest a est el cel anirà quedant més enterbolit. Diumenge ens creuarà un altre sistema frontal que farà que torni a ploure en algunes comarques. Les pluges seran més minses que les d'ahir i sobretot afectaran comarques de la meitat oest de Catalunya i punts del Pirineu Occidental. Durant bona part del dia la cota de neu serà alta, fins i tot superior als 2.000 metres al matí. Com més a prop del mar, més esqueixats seran els núvols. Diumenge a la tarda el vent tornarà a bufar amb ganes en moltes comarques de la meitat sud de Catalunya, en aquest cas una mica més de ponent que de mestral.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest diumenge Acumulacions de precipitació previstes per a aquest diumenge

Avui serà un dia més suau que ahir, sobretot a les comarques de la meitat oest, on la temperatura pujarà fins a 5 graus més que aquest dijous. El cap de setmana en general serà poc fred, especialment a prop del mar, on les màximes demà i diumenge superaran els 15 graus durant la part central del dia. A Ponent demà i diumenge la temperatura serà més baixa que avui. Aquest matí hi ha hagut molt poques temperatures de menys de 5 graus. Demà al matí, ja amb força menys vent, reapareixeran les glaçades febles al Pirineu i en altres comarques interiors.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

La setmana que ve es presenta amb un temps una mica més hivernal, sobretot a Ponent i al Pirineu. A la costa el canvi es notarà menys. Entre dimarts i dimecres tornarà a ploure però difícilment seran pluges abundants i generals. El més probable és que les pluges puguin arribar a ser destacables a Ponent i al Pirineu, però que passin bastant desapercebudes a la costa.

D'entre les precipitacions més abundants des d'ahir fins avui a les 8 del matí destaquem (en l/m 2):

Viella (Lac Redon, cota 2.200), 56

Parc Natural dels Ports, 49

Torroella de Montgrí, 24

Viella, 22

Portbou, 17

les Borges Blanques,14

Lleida, 13

Sant Pere Pesccador, 13

la Bisbal d'Empordà, 12

Girona, 10

Tarragona, 5

Barcelona, 4

La borrasca ha deixat també gruixos de neu destacables al Pirineu Occidental. Segons dades del Meteocat s'han acumulat fins a 24 cm a Certsacan, tot i que els 56 l/m2 del Lac Redon fan pensar que en alguns punts de la Vall d'Aran el gruix acumulat probablement hi sigui superior. La nevada ha estat força més abundant al vessant nord del Pirineu que a la banda sud.