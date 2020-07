Torna la calor intensa en un cap de setmana amb menys núvols

La matinada no ha sigut tan fresca com l'anterior, però aquest divendres ha començat amb un ambient bastant agradable. A Puigcerdà i al Pont de Suert el termòmetre ha baixat fins als 10 graus, i en els indrets interiors on els núvols han estat escassos la mínima ha baixat per sota dels 15.

A partir d'avui començarà a pujar la temperatura. Aquest cap de setmana tornarà la calor intensa, especialment diumenge, dia en què el termòmetre tornarà a superar els 35 graus en algunes comarques interiors després de set dies de temperatures moderades. La calor forta marcarà també l'inici de la setmana que ve, però seguim sense indicis d'onada de calor o de temperatures molt altes gaire persistents. La calor de la setmana que ve serà plenament canicular i difícil de passar en molts moments, però és possible que a partir de divendres i durant el cap de setmana entrem en una nova fase de temperatures bastant fresques. Això últim encara és força incert.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Avui hi haurà menys núvols que ahir a les comarques de Girona i de Barcelona però el cel encara es mantindrà variable. A la tarda descarregaran alguns xàfecs sobtats entre el Berguedà, el Ripollès i el nord d'Osona, ruixats que podrien anar fins i tot acompanyats de tempesta. No són descartables tampoc ruixats més puntuals al voltant del Montseny.

El cap de setmana serà de sol i temps estable. Demà encara quedaran alguns intervals de núvols esqueixats al sud de la Costa Brava, a la serralada Transversal i al Pirineu oriental, però en general farà sol. Diumenge creixeran més nuvolades que demà al Pirineu, però els ruixats i tronades que hi apareguin encara seran aïllats. La setmana que ve començarà amb un temps més mogut a la serralada pirinenca. Dilluns i dimarts seran dies de tempestes de tarda localment fortes al Pirineu, uns ruixats que aïlladament fins i tot podrien arribar a les Terres de l'Ebre o a Ponent. En general la setmana que ve començarà amb sol.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'aviui i ia de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'aviui i ia de diumenge

Avui la tramuntana bufarà amb cops de fins a 50 km/h al nord de la Costa Brava. En menor mesura el vent també es deixarà sentir a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre, fet que pot obligar a posar algunes banderes grogues a les platges. El cap de setmana el vent canviarà de sector. Diumenge bufarà d'entre sud i garbí, al migdia es notarà i pot arribar a ser incòmode en força platges de la costa central i del sud de la Costa Brava.