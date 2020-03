La méteo: fred hivernal i neu fins als 500 metres

Aquest matí el Meteocat ha activat un avís de situació de perill per neu que afecta més de 15 comarques arran de la situació de fred d'hivern i precipitacions que arribarà entre demà i dijous. Per a aquest dimecres l'avís se centra en les comarques del Pirineu i Prepirineu, però de cara a dijous afecta també molts indrets de la Catalunya Central, comarques interiors de Girona i fins i tot àmbits com el Vallès i l'Anoia. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta de la possibilitat que s'acumulin més de 5 centímetres de neu a partir dels 700 metres, tot i que preveu que la cota pugui arribar a baixar dels 600. De moment l'avís és del grau de perill més baix, 1 sobre 6.

651x366 Avís de perill per neu de cara a dijous Avís de perill per neu de cara a dijous

Avui serà un dia mig ennuvolat i variable. A la tarda i al vespre reapareixeran ja alguns primers xàfecs al Pirineu, Prepirineu, a les Terres de l'Ebre o fins i tot en altres comarques de l'oest. Aquest dimecres la neu tornarà a ser protagonista a la serralada pirinenca, nevarà en moltes valls del Pirineu i Preprineu amb una cota que en general se situarà poc per sota dels 1.000 metres. Xàfecs intermitents. A la resta demà el dia serà mig ennuvolat, amb més sol com més a l'est.

El moment en què la neu pot aparèixer en més comarques serà durant la matinada i el matí de dijous. Una borrasca més activa deixarà precipitacions destacables i més extenses en aquest moment, sobretot al Pirineu, però també a la Catalunya Central i en moltes comarques de Girona i de Barcelona. Dijous la cota de neu podria arribar a situar-se entre els 500 i els 700 metres, per tant, són probables emblanquinades en molts punts de comarques com el Berguedà o el Ripollès, i també en punts alts d'Osona, la Selva o la Garrotxa. Nevarà amb ganes al Montseny i no són destacables enfarinades fins i tot al Tibidabo o a la serra de Marina.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes entre avui i dijous a la nit Acumulacions de precipitació previstes entre avui i dijous a la nit

La baixada del termòmetre ja es farà evident avui, però s'accentuarà sobretot demà i dijous. Aquesta tarda la temperatura serà dos o tres graus més baixa que ahir en molts indrets i, de cara a demà i sobretot dijous, molts termòmetres no passaran dels 10 graus al migdia. De nit els núvols evitaran algunes glaçades, però divendres a la matinada és molt possible que la temperatura baixi sota zero a la Catalunya Central i en moltes fondalades prelitorals i interiors, sobretot a les comarques de Girona.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dijous Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dijous

El cap de setmana la temperatura serà molt més d'inici de primavera, amb màximes de més de 15 graus arreu i valors de més de 20 en algunes comarques. Dissabte i diumenge seran dies més tranquils i amb més estones de sol. A llarg termini s'ensumen més precipitacions. Entre dilluns i dimecres de la setmana que ve probablement tornarà a ploure en molts indrets, en aquest cas la cota de neu serà més alta i no farà tant de fred, però sembla clar que com a mínim fins ben entrat l'abril no hi haurà un esclat evident de la primavera.

Entre diumenge i dilluns les precipitacions van arribar a ser molt abundants en alguns punts, sobretot a l'Empordà, al voltant de Girona i a les Terres de l'Ebre. Entre les quantitats més abundants destaquen (en l/m 2):